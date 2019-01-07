Беларусь намерена снизить долговую нагрузку до 20% ВВП в 2025 году

Министерство финансов Беларуси планирует двукратное снижение относительной долговой нагрузки до уровня 20% ВВП в 2025 году, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель министра финансов Андрей Белковец.

"Глобальная задача, которую мы решаем - сначала стабилизировать внешний госдолг, а после завершения финансирования крупных проектов (в частности, БелАЭС - ИФ) обеспечить его снижение. Президентом страны ранее была обозначена цель 2025 года - двукратное снижение долговой нагрузки. Работаем с учетом этой целевой установки", - сказал А.Белковец.

Он считает, что "в абсолютной сумме мы вряд ли сможем госдолг существенно снизить, но сократить в два раза относительный показатель (по отношению к ВВП - ИФ) и стабилизировать на уровне около 20% ВВП - вполне реально".

Он также отметил, что снижению уровня госдолга будет способствовать решение Минфина отказаться от привлечения суверенных заимствований для реализации коммерческих проектов. "В прошлом году мы приняли решение, что коммерческие проекты будут реализовываться только через банки. Это будут несуверенные заимствования. В крайнем случае, Минфин будет готов помочь банкам обеспечить более дешевое фондирование, но не будет брать на себя кредитные риски", - подчеркнул А.Белковец.

По его словам, Минфин сохранит кредитное сотрудничество только с международными финансовыми организациями (МФО) и определит соответствующие лимиты риска на среднесрочную перспективу. "Мы сейчас разрабатываем финансовую программу на 2019-2025 годы. Там установлены лимиты по потенциальному принятию риска, в том числе от МФО.

Как сообщалось, совокупный госдолг Беларуси на 1 декабря 2918 года составил эквивалент Br45,6 млрд (41,1% ВВП), увеличившись за январь-ноябрь на 8,1%. В том числе внешний госдолг составил $16,8 млрд (31,7% ВВП), увеличившись с начала года на 0,4%. Внутренний госдолг вырос за 11 месяцев на 5,3% и составил на 1 декабря Br9,7 млрд.

Ранее также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле минувшего года заявил о стратегической цели двукратного роста ВВП в долларовом эквиваленте к 2025 году до уровня $100 млрд.