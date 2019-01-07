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Свыше 220 белорусских детей приняли участие в главной елке России в Кремле
Свыше 220 белорусских ребят приняли участие в главной елке России в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в посольстве России в Беларуси.
Праздничное путешествие стало возможно благодаря проекту "Минск-Москва: новогоднее чудо без границ"", организованному при поддержке дипмиссии.
"Новогодняя елка в Кремле - завершающий этап масштабного проекта, объединившего чередой праздничных мероприятий свыше трех тысяч белорусских детей. Среди участников - победители республиканских олимпиад, творческих конкурсов, волонтеры, юнармейцы", - говорится в сообщении посольства.
К предстоящему рождественскому приключению в Москве ребята готовились ответственно - некоторые даже сами сделали подарки.
"Поездка в столицу России включала необычный поезд, где проводниками работали Дед Мороз и Снегурочки, экскурсии по Москве и, конечно, посещение Кремля и главной новогодней елки России в Государственном Кремлевском дворце", - рассказали в дипмиссии.
Как сообщалось, в рамках проект "Минск-Москва: новогоднее чудо без границ" в 12 городах Беларуси были организованы новогодние представления и подготовлены подарки для более чем 3 тыс. белорусских детей.
При активном участии организаций российских соотечественников, новогодние представления организованы в Орше, Гродно, Пинске, Могилеве, Мозыре, Барановичах, Новополоцке, Витебске, Бресте, Гомеле, Бобруйске. 27 декабря новогодний праздник принимал Минск.
Добрые пожелания на 2019 год со сцены Большого театра оперы и балета сказал детям специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, посол России в Минске Михаил Бабич.
"Прежде всего, хочу вам пожелать, чтобы самые смелые ожидания, амбициозные планы и заветные мечтания обязательно исполнились в наступающем году", - отметил посол.
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Свыше 220 белорусских ребят приняли участие в главной елке России в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в посольстве России в Беларуси. Праздничное...
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