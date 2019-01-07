Три способа ярко отметить Старый Новый год

Череда новогодних и рождественских праздников традиционно завершается празднованием Старого Нового года. И пусть нам, в отличие от соседей-россиян, не довелось погулять целых 10 дней, в ночь с 13 на 14 января у нас есть прекрасный шанс "допраздновать" любимый праздник как следует – чтобы было, что вспоминать вплоть до следующего Нового года. Мы предлагаем вам несколько способов встречи Старого нового года.

Способ 1. Ностальгический





За последние годы мы познакомились с кухнями народов мира, научились готовить модные блюда, открыли для себя много заморских напитков. Но, встречая Новый год по юлианскому календарю, забудьте все это. Порежьте сырокопченой колбаски, поджарьте курочку, приготовьте салаты оливье и "Селедка под шубой", откройте домашние разносолы, в вазы насыпьте конфет и мандаринов. В качестве напитков поставьте на стол шампанское (само собой, не "Dom Perignon", а "Советское") и компот из дачных запасов.

Пригласите в гости любимых родственников или веселых друзей, а в программу празднования включите просмотр советских фильмов (если в программе телепередач они не предусмотрены, запаситесь дисками) и исполнение песен – под караоке или просто хором. В репертуар включите народные песни, песни из кинофильмов и мультфильмов. Если опасаетесь мелких пакостей со стороны потревоженных соседей, то лучше пригласите и их тоже – враг будет обезоружен.

Способ 2. Природный





Если вы являетесь счастливым обладателем загородного домика или дачи, то собирайте компанию и отправляйтесь туда 13 января с самого утра. Какие самые зимние виды спорта? Правильно, в нынешних условиях это велосипед и роликовые коньки. Выберите дорожки поровнее и наслаждайтесь динамичным моционом на свежем воздухе. К вечеру вы все будете обладателями свежего румянца и сильного аппетита. Главное, не забудьте прихватить съестные припасы из дому, и вы сами будете удивлены, насколько все вкуснее за городом!

Лучшим украшением станут зажженные в комнате свечи, а самым подходящим напитком – горячий глинтвейн. Пусть в ночной тишине звучат неспешные беседы о жизни и песни под гитару, а не надоевшая трескотня телевизора. Наутро всей компанией отправляйтесь в лес на поиски подснежников. Героям сказки «Двенадцать месяцев» это удалось, может быть, в тот год тоже выдалась теплая зима?

Способ 3. Народный





Если вы хотите отметить Старый Новый год необычном способом и преподнести сюрприз гостям, значит, пора обратиться к традициям предков, ведь новое – это не что иное, как хорошо забытое старое.

Хозяюшки, возьмите на заметку: этот вечер раньше называли Щедрым, а потому стол должен ломиться от яств: там должны быть и яичница, и сыр, и колбасы, и блины. В центре традиционно должна находиться свинина – символ урожайности и плодовитости, чтобы в доме была полная чаша (если вас смущает, что свинья является символом нынешнего года, напоминаем: восточные гороскопы и календари – это веяния чужой культуры).

Если вы хотите, чтобы будущее лето было теплым, во время застолья приоткройте окно и все вместе пригласите мороз (пусть и несуществующий) следующими словами: "Мароз, мароз! Хадзi куццю есцi! Улетку не бывай, бо мы будзем цябе бiцi жалезнымi пугамi!".

После ужина отправляйтесь колядовать, или щедровать. Для этого одного из гостей назначьте почетной козой, и оденьте в лохматую шубу или дубленку. К козе приставьте деда-поводыря, предварительно соорудив ему бороду из подручных материалов и вручив ему в руки посох. "Коза" должна уметь танцевать, а "дед-поводырь" - складно говорить. Возьмите с собой мешок или корзину для угощений и отправляйтесь поздравлять соседей. В обмен на ваши прибаутки, песни и пляски они должны потчевать вас гостинцами.

Ну а когда стрелки часов покажут полночь, самое время вспомнить про гадания. В народе верили, что предсказанное в ночь с 13 на 14 января сбывается особенно точно.

Счастливого вам Старого Нового года!