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#ЛитАфиша_Минск на 8 — 13 января 2019 года

08.01.2019 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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#ЛитАфиша_Минск на 8 — 13 января 2019 года
Фото из открытых источников

Информационный партнер фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Минский книжный фестиваль «Город и Книги» приглашает:

8 января (вторник) в 19:00 проект «ЗаЧтение» приглашает в «Книжную нору» (ул. Нёманская, 2) на громкие чтения. На первых чтениях после нового года поищем символы наступившего 2019 года в книгах. Основной книгой встречи станет «Тайна Хвоинки» Лены Андерсон. У нас такое чувство, что только очень-очень внимательные читатели сумеют разгадать тайну раньше времени. Настроение в ней меняется от лирического, к суматошно-деловитому и наконец к радостному перед лицом большого события. Сказка с лирическим послевкусием! Что еще нужно для начала года? Возраст: 3-6 лет. Запись: вайбер или звоните +375 29 772 13 91. Стоимость: 5 руб.

https://vk.com/zachtenie

 

9 студзеня (серада) а 16:00 праект "«Маладосць» & «Маладосць»" будзе падводзіць вынікі і агучваць перспектывы, але не суха, метадычна, афіцыёзна, а па-маладосцеўску. Аня Комар зачытае свае вершы і раскажа, што цяжэй: перакладаць чужыя вершы на сваю мову ці свае — на чужую. Марына Яромка пазнаёміць з праектам «Міжкніжжа» і прапануе вам зазірнуць у чароўны свет, дзе розныя творы зліваюцца ў адзін. Святлана Курганава ўзгадае пра юбілейны нумар, раскажа і пакажа, якімі былі ў маладосці ў «Маладосці» нашы сур’ёзныя пісьменнікі. Кацярына Масэ анансуе сваю аўтарскую калонку. А на завяршэнне сустрэчы ўсе, каму не хопіць пазітыву, настрою, музыкі, атрымаюць іх ад гурта «Няміга». Мадэратар сустрэчы: Дзмітрый Рубін. Месца правядзення: кнігарня «Маладосць» (вул. Багдановіча, 68). Уваход вольны.

https://vk.com/event176114453

 

9 января (среда) в 19:00 состоится встреча с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич. Вы сможете задать собственные вопросы и узнать, что писательница думает о нынешнем мире, современной культуре и информационных технологиях. У каждого будет возможность задать волнующий его вопрос, автор лучшего — получит подписанный экземпляр книги. Место проведения: отель "DoubleTree by Hilton" (пр-т Победителей, 9, 7 этаж, бальный зал). Вход свободный, но по предварительной регистрации.

https://www.facebook.com/events/332841034221815/

 

9 студзеня (серада) а 19:00 у кнігарні "Логвінаў" (пр-т Незалежнасці, 37а) вас чакае літаратурная дыскусія "Хлусня і шчырасць у літаратуры". Часам літаратуру называюць мастацтвам тонкага падману. Часам ад літаратуры патрабуюць «гранічнай шчырасці» — яна мусіць быць апошняй інстанцыяй праўды. Ці сапраўды ісціна — недзе пасярэдзіне? І ці існуе насамрэч «ісцінная» літаратура? Як падмануць чытача, застаючыся шчырым у тэкстах і публічных выказваннях — і дзе мяжа паміж хлуснёй і праўдай мастака? Удзельнікі: Вольга Гапеева, Маціяс Гёрыц, Юля Цімафеева, Альгерд Бахарэвіч. Уваход вольны.

https://vk.com/lohvinau?w=wall-72799096_1416

 

11 января (пятница) в 18:00 в галерее «Университет культуры» (пл. Октябрьская, 1) пройдёт литературно-музыкальный вечер «Свет Рождества» подготовленный Литературной гостиной газеты «Воскресение». Вечер будет освящен теме Рождества, новогодним пожеланиям и зимним зарисовкам. В концерте примут участие поэты Алла Чёрная, Елизавета Полеес, Елена Кошкина, Татьяна Дашкевич, Елена Михаленко. Вечные строки классиков прозвучат в исполнении Заслуженной артистки РБ Ирины Нарбековой, а также актеров театра и кино Елены Шабад и Ольги Богушиньской. Музыкальные подарки готовят авторы и исполнители Елена и Иван Пименовы, Ольга Михаленко, композитор Вячеслав Бобков, а также Марина Пашкевич (флейта) и Юлия Арутюнова (гитара). Вход свободный

https://vk.com/belartgallery?w=wall-103432020_837

 

11 января (пятница) в 19:00 Книжный Клуб приглашает всех желающих на обсуждение романа Эммы Клайн «Девочки». Место проведения будет анонсировано позже в соцсетях Клуба. Вход свободный.

https://www.facebook.com/events/518579848655811/

 

13 января (воскресенье) в 11:00 и 14:00 Белорусский государственный театр кукол (ул. Энгельса, 20) приглашает взрослых и детей на просмотр спектакля «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (5+) по одноимённой книге Астрид Линдгрен. Стоимость: от 7 рублей. Информация о билетах: (8017) 327-05-32.

https://www.ticketpro.by/detskie-meropriyatiya/malysh-i-karlson-kotoryj-zhivet-na-kryshe/

 

Знаете о других интересных мероприятиях? Поделитесь с нами: litafishaminsk@gmail.com.

 
 
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Организаторы и книжные эксперты ежегодного минского книжного фестиваля «Город и Книги» подготовили литературную афишу Минска на ближайшую неделю.
 
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