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В Минске пройдет концерт, приуроченный ко дню памяти жертв Холокоста

08.01.2019 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пройдет концерт, приуроченный ко дню памяти жертв Холокоста
Фото из открытых источников

Концерт «Желтые звезды» пройдет уже во второй раз. По словам организаторов мероприятия, в 2018 году оно вызвало широкий резонанс, удалось привлечь и объединить вокруг этого события много неравнодушных.

Как рассказала «АиФ» автор идеи и организатор мероприятия Анна ЛЕНЬКОВА, начало этому проекту положила история ее семьи. «Моя прабабушка стала Праведницей народов мира. Она спасла еврейскую семью во время войны. Камень с именем Ирины Масюкевич располагается на аллее Праведников народов мира в Бобруйске, ее имя также выгравировано на Стене Почета в саду Праведников народов мира в Яд ва-Шéм  יד ושם »,– отмечает Анна Ленькова.

В Минске пройдет концерт, приуроченный ко дню памяти жертв Холокоста «Герои боятся умирать». Израильский генерал о том, чего мы не знаем о войне

Концерт «Желтые звезды» – это вечер памяти, стержнем которого стала классическая музыка. Именно посредством музыки слушатели смогут погрузиться в тяжелые, но очень важные воспоминания.

По словам Анны Леньковой, память об этой трагедии запечатлелась не только в исторических документах, воспоминаниях, но и в произведениях искусства. Тема Холокоста нашла отражение и в музыке композиторов, которые жили на территории советского и постсоветского пространства. Такие произведения не единичны, но долгое время в музыковедческой литературе они фигурировали как произведения, посвященные Великой Отечественной войне, а сокрытие фактов из биографий композиторов и существование произведений достаточно известных композиторов в рукописных вариантах, их единичные исполнения не вызывали вопросов у исследователей.

Только в 1990-е советские композиторы «вышли из подполья». Название этому проекту дало произведение Исаака Шварца «Желтые звезды» (Пуримшпиль в гетто), которое было посвящено Раулю Валленбергу. Это произведение стало ядром концепции мероприятия в прошлом году. В 2019 году слушателей тоже ждут премьеры.

В концерте примут участие солисты Сергей Белозерцев, Алексей Микутель, Диана Трифонова, дирижер Концертного симфонического оркестра Юрий Караваев, камерный хор «Salutaris» под руководством Ольги Янум, Алексей Соболь (фортепиано), Иван Ренанский (виолончель).

Кроме того, в рамках мероприятия уже во второй раз будет представлена инсталляция, посвященная трагедии Холокоста и созданная известным автором еврейских кукол Валерией Гайшун. Важной частью мероприятия станет выставка «Бабочка: дети Холокоста».

Концерт «Желтые звезды» состоится 24 января в Большом зале Белорусской государственной филармонии. Начало мероприятия – в 19.00.

 
 
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Концерт «Желтые звезды» состоится 24 января в Большом зале Белорусской государственной филармонии.
 
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