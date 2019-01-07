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«Важно знать о тех, кто творил историю»

08.01.2019 11:45 — Разное | Аргументы и факты  
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«Важно знать о тех, кто творил историю»
АиФ

Мне повезло быть его современницей, и он косвенно участвовал в моей судьбе. Училась я в Ленинградском пединституте им. Герцена (1955-1960 гг.) на факультете естествознания и за отличную учебу и активное участие в общественной жизни была награждена повышенной стипендией имени Н. А. Морозова.

«Важно знать о тех, кто творил историю»
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В то время я знала о нем совсем немного, информация была ограниченной. Знала только, что этот человек - ученый-химик с мировой известностью. Было очень почетно получать именную стипендию, к тому же это была солидная материальная поддержка.

Институт я окончила с отличием. Вместе с группой однокурсников по призыву комсомола  отправилась в Кемеровскую область осваивать Сибирь.

В шахтерском городе Березовском проработала 10 лет, сначала учителем химии,  потом директором работающей молодежи. Вышла замуж, родила дочь. В 1970 году уехали с семьей на родину, в Беларусь. Нас хорошо приняли в молодом городе Светлогорске Гомельской области, обеспечили  работой и жильем. Преподавала химию в средней школе №5, затем стала заместителем директора в СШ №6 и директором СШ №1. Горжусь тем, что многие мои выпускники выросли хорошими людьми и известны не только в городе, но и в республике.

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В 1984 году  была избрана председателем районного комитета работников образования и в течение 25 лет защищала их интересы. После выхода на пенсию мы с коллегами организовали любительский клуб «Собеседник». Знакомились  с достопримечательностями  и историей края, совершали поездки, посещали экскурсии, встречались с интересными людьми, руководствуясь принципом «О человеке надо говорить».

Еженедельник «Аргументы и факты» выписываю постоянно еще с тех пор, когда  это  был информационный бюллетень.

 Большое вам спасибо за объективную информацию, интересные факты. Сейчас  очень важно знать о людях, творивших историю, гордиться ими и страной.

Инесса Георгиевна Макарецкая, Светлогорск

 
 
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