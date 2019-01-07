«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели

Пять любопытных высказываний прошлой недели.











Виктор Бабарико, глава «Белгазпромбанка»

3 января в интервью « Салідарнасці » глава «Белгазпромбанка»3 января в интервью «

Беларусь — это страна выученной беспомощности.

Илья С., сдудент академии музыки

3 января в суде ., сдудент академии музыки3 января в

По моим личным ощущениям казалось, что этот наркотик более безопасный. Читал об этом в интернете.

Надежда, секс-работница

1 января в интервью kyky.org , секс-работница1 января в интервью

Заработать за новогоднюю ночь я могу около четырехсот долларов.

Павел, митрополит Минский и Заславский

4 января на СТВ , митрополит Минский и Заславский4 января на

Если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть.

Евгений Ройзман, российский политик

31 декабря в эфире радио «Эхо Москвы» (цит. по reform.by ) , российский политик31 декабря в эфире радио «Эхо Москвы» (цит. по

Известно сейчас, что наши потихонечку скупают разные белорусские паблики, аккаунты в соцсетях и начинают потихонечку вбрасывать.

Бабарико, какой видит белорусскую мечту, почему цель «чарка и шкварка» ведет в никуда и какие комплексы мешают белорусам менять жизнь к лучшему.Вечеринка 4 августа по поводу дня рождения Ильи, на которой 8 молодых людей употребили психотропное вещество, закончилась трагедией: одна из участниц, Диана, на квартире которой собралась компания — скончалась. Сам Илья признался, что после употребления психотропа у него появились проблемы со здоровьем… Подробности вПочитайте,рабочие новогодние ночи у белорусских жриц любви....сказал русский церковник, назначенный Москвой руководить Белорусской православной церковью.О том, как активизировались и российские боты на форумах,также редактор talks.by Ольга Сытько.