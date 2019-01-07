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«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели

08.01.2019 11:50 — Разное | UDF  
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.




«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели


Виктор Бабарико, глава «Белгазпромбанка»
3 января в интервью «Салідарнасці»


Беларусь — это страна выученной беспомощности.


Бабарико рассказал, какой видит белорусскую мечту, почему цель «чарка и шкварка» ведет в никуда и какие комплексы мешают белорусам менять жизнь к лучшему.




«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели


Илья С., сдудент академии музыки
3 января в суде


По моим личным ощущениям казалось, что этот наркотик более безопасный. Читал об этом в интернете.


Вечеринка 4 августа по поводу дня рождения Ильи, на которой 8 молодых людей употребили психотропное вещество, закончилась трагедией: одна из участниц, Диана, на квартире которой собралась компания — скончалась. Сам Илья признался, что после употребления психотропа у него появились проблемы со здоровьем… Подробности в репортаже из суда.




«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели


Надежда, секс-работница
1 января в интервью kyky.org


Заработать за новогоднюю ночь я могу около четырехсот долларов.


Почитайте, как проходят рабочие новогодние ночи у белорусских жриц любви.




«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели


Павел, митрополит Минский и Заславский
4 января на СТВ


Если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть.


...сказал русский церковник, назначенный Москвой руководить Белорусской православной церковью.




«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели


Евгений Ройзман, российский политик
31 декабря в эфире радио «Эхо Москвы» (цит. по reform.by)


Известно сейчас, что наши потихонечку скупают разные белорусские паблики, аккаунты в соцсетях и начинают потихонечку вбрасывать.


О том, как активизировались и российские боты на форумах, рассказала также редактор talks.by Ольга Сытько.

 
 
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.
 
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