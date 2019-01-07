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«Беларусь — страна выученной беспомощности». Цитаты недели
Пять любопытных высказываний прошлой недели.
Виктор Бабарико, глава «Белгазпромбанка»
3 января в интервью «
Беларусь — это страна выученной беспомощности.
Бабарико
Илья С., сдудент академии музыки
3 января в
По моим личным ощущениям казалось, что этот наркотик более безопасный. Читал об этом в интернете.
Вечеринка 4 августа по поводу дня рождения Ильи, на которой 8 молодых людей употребили психотропное вещество, закончилась трагедией: одна из участниц, Диана, на квартире которой собралась компания — скончалась. Сам Илья признался, что после употребления психотропа у него появились проблемы со здоровьем… Подробности в
Надежда, секс-работница
1 января в интервью
Заработать за новогоднюю ночь я могу около четырехсот долларов.
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Павел, митрополит Минский и Заславский
4 января на
Если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть.
...сказал русский церковник, назначенный Москвой руководить Белорусской православной церковью.
Евгений Ройзман, российский политик
31 декабря в эфире радио «Эхо Москвы» (цит. по
Известно сейчас, что наши потихонечку скупают разные белорусские паблики, аккаунты в соцсетях и начинают потихонечку вбрасывать.
О том, как активизировались и российские боты на форумах,
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.
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