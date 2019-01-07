ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвестиции в развитие Оршанского района составят Br2,4 млрд, предусмотрены налоговые льготы и приватизация

08.01.2019 12:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Инвестиции в развитие Оршанского района на период до 2024 года составят Br2,4 млрд, в регионе создаются льготные условия налогообложения для предприятий и предпринимателей. Для привлечения инвесторов предусмотрен упрощенный порядок приватизации и аналог "амнистии" капитала.

"В конечном итоге к 2023 году территория Оршанского района должна стать одной из наиболее привлекательных в республике для бизнеса и инвесторов", - сказано в указе президента Беларуси №506, которым утверждена комплексная программа развития Оршанского района на 2018-2023 годы.

В соответствии с указом, финансовое обеспечение программы превысит Br2,4 млрд. В том числе предусмотрена реализация 5 промышленных подпрограмм стоимостью Br1,7 млрд и 13 социальных подпрограмм с финансированием на Br0,7 млрд. В общем объеме финансирования Br0,94 млрд составят средства бюджета, кредитные ресурсы – Br0,7 млрд, частные инвестиции запланированы в объеме Br0,8 млрд.

В соответствии с указом, базовой моделью развития Оршанского района является развитие Орши как крупного транспортного узла и близлежащих малых городов "на основе эффективного использования конкурентных преимуществ". Программа предусматривает комплекс мер по трансформации экономики, активизации частного бизнеса и расширения полномочий местных госорганов.

Указ предусматривает создание на территории и Оршанского района особого режима налогообложения. Зарегистрированные на территории района предприятия и предприниматели могут перейти на упрощенную систему уплаты налогов и уплачивать только 1% от выручки при реализации товаров и 2% от выручки при реализации услуг. Также субъекты Оршанского района получили право на применение строительных и технических норм, установленных в Евросоюзе, ЕАЭС и Китае. До конца 2023 года введен запрет  на проведение выборочных проверок. Вводится закрытый перечень оснований для внеплановых проверок. Предусмотрен также упрощенный порядок продажи находящихся в коммунальной собственности объектов.

В соответствии с указом, на территории Оршанского района возможна пилотная амнистия капитала. В документе сказано, что в целях создания максимально комфортных условий для вложения средств в экономику Оршанского района правительство вместе с КГК, Генпрокуратурой и Нацбанком в течение 3 месяцев должно разработать и внести на рассмотрение президента проект нормативного правового акта, предусматривающего "установление особого порядка определения источников происхождения средств (при инвестировании их в экономику региона), руководствуясь при этом принципом добросовестности инвестора".

В указе также определены ключевые направления развития градообразующих предприятий Оршанского района. Одним из крупнейших проектов станет логистический центр "Бремино-Орша", который будет включать авиасектор, промышленную зону, офисы, шоу-румы и гостиницу.

Как сообщалось, в августе 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике тогдашний состав правительства за невыполнение поручений по развитию Оршанского района. В ходе публичного "разноса" правительство во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым было отправлено в отставку. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестиции в развитие Оршанского района на период до 2024 года составят Br2,4 млрд, в регионе создаются льготные условия налогообложения для предприятий и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионерка отравилась угарным газом в Слонимском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика