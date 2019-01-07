Инвестиции в развитие Оршанского района составят Br2,4 млрд, предусмотрены налоговые льготы и приватизация

Инвестиции в развитие Оршанского района на период до 2024 года составят Br2,4 млрд, в регионе создаются льготные условия налогообложения для предприятий и предпринимателей. Для привлечения инвесторов предусмотрен упрощенный порядок приватизации и аналог "амнистии" капитала.

"В конечном итоге к 2023 году территория Оршанского района должна стать одной из наиболее привлекательных в республике для бизнеса и инвесторов", - сказано в указе президента Беларуси №506, которым утверждена комплексная программа развития Оршанского района на 2018-2023 годы.

В соответствии с указом, финансовое обеспечение программы превысит Br2,4 млрд. В том числе предусмотрена реализация 5 промышленных подпрограмм стоимостью Br1,7 млрд и 13 социальных подпрограмм с финансированием на Br0,7 млрд. В общем объеме финансирования Br0,94 млрд составят средства бюджета, кредитные ресурсы – Br0,7 млрд, частные инвестиции запланированы в объеме Br0,8 млрд.

В соответствии с указом, базовой моделью развития Оршанского района является развитие Орши как крупного транспортного узла и близлежащих малых городов "на основе эффективного использования конкурентных преимуществ". Программа предусматривает комплекс мер по трансформации экономики, активизации частного бизнеса и расширения полномочий местных госорганов.

Указ предусматривает создание на территории и Оршанского района особого режима налогообложения. Зарегистрированные на территории района предприятия и предприниматели могут перейти на упрощенную систему уплаты налогов и уплачивать только 1% от выручки при реализации товаров и 2% от выручки при реализации услуг. Также субъекты Оршанского района получили право на применение строительных и технических норм, установленных в Евросоюзе, ЕАЭС и Китае. До конца 2023 года введен запрет на проведение выборочных проверок. Вводится закрытый перечень оснований для внеплановых проверок. Предусмотрен также упрощенный порядок продажи находящихся в коммунальной собственности объектов.

В соответствии с указом, на территории Оршанского района возможна пилотная амнистия капитала. В документе сказано, что в целях создания максимально комфортных условий для вложения средств в экономику Оршанского района правительство вместе с КГК, Генпрокуратурой и Нацбанком в течение 3 месяцев должно разработать и внести на рассмотрение президента проект нормативного правового акта, предусматривающего "установление особого порядка определения источников происхождения средств (при инвестировании их в экономику региона), руководствуясь при этом принципом добросовестности инвестора".

В указе также определены ключевые направления развития градообразующих предприятий Оршанского района. Одним из крупнейших проектов станет логистический центр "Бремино-Орша", который будет включать авиасектор, промышленную зону, офисы, шоу-румы и гостиницу.

Как сообщалось, в августе 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике тогдашний состав правительства за невыполнение поручений по развитию Оршанского района. В ходе публичного "разноса" правительство во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым было отправлено в отставку.