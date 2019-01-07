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Прогноз по здоровью на 2019 год по китайской "Книге Перемен"

08.01.2019 12:01 — Разное | Интерфакс  
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Знаменитый китайский доктор составил прогноз по здоровью на 2019 год. Сюй Чуньсин – талантливый доктор из китайской провинции Гуйчжоу, который вот уже более 30 лет занимается медициной. Его называют "человеком, слившим воедино ицзинистику и современную китайскую медицину".

По словам Сюй Чуньсина, "восточная и западная медицина – это просто разные склоны одной горы, на вершине которой – здоровье пациента. Все врачи стремятся к этой цели, просто идут своими путями, видя разные пейзажи. Но цель у нас одна". В своей практике доктор умело использует современную аппаратную диагностику и европейскую фармацевтику в сочетании с традиционными китайскими методами лечения, а также прогнозируя определенный период жизни пациента с помощью И-цзин – Книги Перемен. Теория доктора Сюй объединяет метод познания Вселенной через принцип единства человека и природы и множество методов Великого Предела (Инь-Ян, Пять стихий, китайский календарь), мышление в ключе аналогий и сопоставлений, прогнозирование на основе текущих данных, физиологию каналов и органов по китайской медицине, теорию о циркуляции энергии ци, беседы на медицинские и философские темы, балансировку инь и ян, современные медицинские технологии. Все, кто добивался больших успехов в медицине, были знатоками Книги Перемен и виртуозно сочетали прогнозирование по И-цзину с диагностикой и лечением методами медицины. Медицина и И-цзин естественным образом взаимосвязаны, они прекрасно дополняют друг друга.

Прогноз по здоровью на 2019 год по китайской "Книге Перемен"
Проблемы с огнем оптимизма

Наступающий 2019 год отмечен двумя иероглифическими знаками – небесным стволом 己 Земля Инь и земной ветвью воды 亥 Свинья. Земля в таком сочетании как будто "восседает" над Свиньей, которая относится к стихии воды. Сочетание знаков негармоничное, способное создать конфликтные ситуации. Да, Земля Инь — это скорее плодородный сад, в котором царит покой, умиротворение и комфорт. Но Земля на Воде – это зыбкость, непрочность, неустойчивость, земля, уходящая под воду. Предыдущие годы, выпадавшие на совпадение этих стихий в сочетании Земляной Свиньи, сопровождались нестабильностью и беспорядком.

Год Свиньи продолжит умалять стихию Огня, которая в системе пяти элементов символизирует оптимизм, счастье и уверенность. Эта тенденция началась в прошедший год Собаки, а Свинья, символизирующая стихию Воды, окончательно поглотит Огонь.

Рекомендации доктора по питанию

Три вещи, на которых зиждется здоровье – это движение, полноценный сон и правильное питание.

Откажитесь от продуктов, которые вызывают в организме повышенный жар — ян: баранина, оленина, кофе — замените их на чай, молоко и молочные продукты, лимоны, зеленую фасоль, тропические фрукты (за исключением бананов). Если организм потребляет продукты с высоким уровнем ян, а тратит значительно меньше, возникают болезни: гипертония, диабет и другие.

Постепенно, но значительно сократите мучное и сладкое, жирное и пережаренное. Год предрасположен к перееданиям. А лишний вес вызывает проблемы с суставами и сосудами. Следите за тем, чтобы потреблять не более, чем сжигает ваше тело за день. Не заедайте стресс, чтобы не испортить и фигуру, и общий тонус организма.

Избавьтесь от ненужных зависимостей, очень осторожно относитесь к алкоголю — даже несмотря на то, что все проблемы захочется забыть за бокалом или рюмкой. Сохраняйте спокойствие и здравомыслие и помните, что все трудности пройдут.

Прогноз по здоровью на 2019 год по китайской "Книге Перемен"
Основные опасности года: желудок и сердце

Земля Инь в традиционной китайской медицине относится к двум органам — желудку и поджелудочной железе. Негармоничное состояние элемента Земли связано с проблемами органов пищеварения, особенно с поджелудочной железой, регулирующей сахар в крови и производящей инсулин. Проблемы с этим органом могут привести к диабету. Поэтому еще раз подчеркиваю: обратите внимание на свой рацион и его состав.

Уменьшение огненного элемента в год Земляной Свиньи скажется на работе сердца и системе кровообращения. Последнее особенно актуально в холодное время года, особенно, если вы стараетесь даже в морозы ходить с голыми ногами (я заметил странную тенденцию у молодежи обнажать щиколотки, хотя на улице не лето).

Даже легкий холод в ногах оказывает прямое влияние на почки и мочеполовую систему. Женщины в зрелом возрасте потом страдают от варикозного расширения вен. Держите руки и ноги в тепле. Это банальные советы, но у человека, у которого постоянно мерзнут ноги и руки, вены становятся слабыми и более хрупкими, а кровь сгущается, оказывая большее давление на хрупкие сосуды. Если к этому добавить неправильное питание, — а в холодную погоду некоторые любят добавить мяса, сливочного масла, жирных и молочных продуктов, — это еще больше усугубляет проблему. Густая кровь способна вызвать целый ряд проблем с печенью, сердцем и закупоркой сосудов.

Упадок сил и энергии, плохое кровообращение, слабость сердца и расстройства желудка – вот основные проблемы со здоровьем, на которые стоит обратить внимание в 2019 году.

Вода и Земля, скрытые в символике года, словно показывают нам сырость, влагу, отсутствие огня, что может сказаться и на болезнях костей, например, ревматизме.

Регулировать баланс элемента Земли помогут витамины и антиоксиданты, а усилить элемент Огня помогут коэнзимы. Держите свои конечности в тепле, не пренебрегая в холода теплой одеждой и обувью.

И последний важный аспект – полноценный сон. Ничто не должно мешать вам спать положенные восемь с лишним часов. Научитесь засыпать до полуночи и просыпаться пораньше, чтобы посвятить утро не только завтраку и зарядке, но и прогулке — движению.

Источник: https://www.passion.ru

 
 
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Знаменитый китайский доктор составил прогноз по здоровью на 2019 год. Сюй Чуньсин – талантливый доктор из китайской провинции Гуйчжоу, который вот уже более 30 лет...
 
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