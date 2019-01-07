ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit – EY

08.01.2019 11:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании в остальные страны Европейского союза хозяйственные операции, персонал и активы клиентов общей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов (свыше $1 трлн) в ожидании ее выхода из ЕС (Brexit), запланированного на конец марта.

К этому выводу пришла консалтинговая компания EY, изучившая публичные заявления 222 крупнейших игроков британского рынка финансовых услуг. Она отслеживала динамику сектора с момента завершения референдума о Brexit в июне 2016 года.

"Исходя из текущего положения дел и в соответствии с ожиданиями регуляторов, у финансовых компаний не остается иного выбора, кроме как готовиться к сценарию Brexit без соглашения", - заявил руководитель практики EY в секторе финансовых услуг в Великобритании Омар Али.

В исследовании EY подчеркивается, что поскольку для расчетов использовались только публичные данные, полученная оценка может оказаться излишне консервативной, а фактические значения будут существенно выше. Кроме того, далеко не все компании, опубликовавшие планы перевода операций из Лондона в связи с Brexit, раскрывали данные о стоимости активов.

"Сумму все еще можно назвать скромной с учетом того, что активы одного лишь банковского сектора Великобритании оцениваются почти в 8 трлн фунтов, но она может стать больше по мере продвижения к Brexit", - отмечается в документе.

На конец ноября 36% изученных EY компания заявили о планах перенести часть операций из Лондона в другие европейские столицы. В том числе такие шаги готовят более половины (55%) опрошенных банков, включая инвестбанки, и брокерских компаний, а также 44% управляющих компаний и 42% страховщиков.

Почти треть (30%) компаний обозначали конечный пункт перемещения активов и сотрудников. По данным EY, лидируют Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

Ранее Банк Англии предупредил, что последствия выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения об условиях доступа к единому рынку будут хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании в остальные страны Европейского союза хозяйственные операции, персонал и активы клиентов общей...
 
Новости дня
Новости разные
 
И с газетой, и с подарком. Как прошёл розыгрыш призов среди подписчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика