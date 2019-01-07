Держатели карточек рассрочки "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести туры до 13 января 2019 года от туроператора Solvex со скидкой до 35% по ценам раннего бронирования. Страховка от невылета - в подарок.

Solvex - один из ведущих туристических операторов Беларуси, работающий с 1995 года. Призер премии потребительского признания "Народная марка 2018".

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