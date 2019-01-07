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Держатели карточек рассрочки "Черепаха" могут приобрести туристическую путевку со скидкой до 35%
Держатели карточек рассрочки "Черепаха"
Solvex - один из ведущих туристических операторов Беларуси, работающий с 1995 года. Призер премии потребительского признания "Народная марка 2018".
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). УНП 101165625
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Держатели карточек рассрочки "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести туры до 13 января 2019 года от туроператора Solvex со скидкой до 35% по ценам раннего...
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