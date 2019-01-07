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Минфин Беларуси зарегистрирует проспект эмиссии гособлигаций для размещения на Московской бирже

08.01.2019 11:08 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси намерено в ближайшее время зарегистрировать проспект эмиссии облигаций в российских рублях, которые могут быть размещены на Московской бирже, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель министра финансов Андрей Белковец.

"В первом квартале мы должны зарегистрировать проспект эмиссии облигаций в российских рублях, сейчас его обновляем. Процесс регистрации начнем в самое ближайшее время", - сказал А.Белковец.

Между тем, сроков размещения белорусских госбумаг в российских рублях замминистра не назвал. "Дальше – вопрос стоимости (возможного размещения госбумаг – ИФ). ЦБ России два раза подряд поднимал ключевую ставку, это влияет на доходность, увеличивает стоимость заимствований. Плюс мы должны получить последний, седьмой транш кредита ЕФСР ($200 млн – ИФ), отчетная дата по которому была 1 декабря 2018 года", - пояснил А.Белковец сопутствующие факторы.

"Будем смотреть исходя из этого. Рваться и брать дорогие деньги не будем, такого приоритета у нас нет", - добавил он.

В целом, по его словам, "у нас, как минимум, три потенциальных источника заимствования – внутренний рынок России, китайский рынок и евробонды".

Комментируя возможность размещения очередного выпуска евробондов А.Белковец отметил, что это "вопрос необходимости". Он пояснил, что "все будет зависеть от того, как будет складываться реализация наших проектов (в России и Китае – ИФ) - если по ним будут проблемы, всегда остается возможность размещения евробондов". "Возможностей оперативно занять достаточно много. Но в моменте мы не ведем работу по подготовке сделки с евробондами, даже не начинали. А с Россией и Китаем активно работаем", - отметил А.Белковец.

Говоря о возможностях размещения гособлигаций на китайском рынке замминистра отметил, что "в первом квартале панда-бондов не будет". По его словам, в ближайшее время белорусская сторона сконцентрируется на повышении локального китайского рейтинга. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить локальный рейтинг нашим бумагам на уровне ААА. Пока мы не можем выйти на рынок с имеющимся уровнем рейтинга АА+", - сообщил замминистра. Он пояснил, что китайский регулятор готов допустить на внутренний рынок эмитентов с рейтингом не ниже ААА по локальной шкале.

Как сообщалось, летом 2018 года Минфин Беларуси объявил о планах размещения на Московской бирже двух выпусков 3-летних облигаций в российских рублях. Правительство Беларуси назначило организаторами размещения Газпромбанк, Совкомбанк и банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития (ЕАБР).

В июне прошлого года Минфин Беларуси получил разрешение Народного банка Китая на размещение суверенных облигаций на внутреннем финансовом рынке КНР. Минфин ранее отмечал, что страна намерена в конце 2018 - начале 2019 года разместить в Китае выпуск панда-бондов на $300-500 млн со сроком обращения 3-5 лет.

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating в начале сентября присвоило рейтинги Беларуси. Суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале определен на уровне "АА+" со "стабильным" прогнозом. Одновременно агентство присвоило стране суверенный рейтинг по международной шкале на уровне "BBg".

 
 
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