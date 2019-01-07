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Минск возглавил рейтинг обязательных для посещения в 2019 году городов мира

08.01.2019 10:46 — Разное | Интерфакс  
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Влиятельное британское издание Independent поставило Минск на первую позицию в топ-10 городов мира, которые обязательно нужно посетить путешественникам в 2019 году. 

Минск возглавил рейтинг обязательных для посещения в 2019 году городов мира

"В столице Беларуси с 21 по 30 июня будут проходить Европейские игры 2019 года. И это всего лишь одна из причин, по которым вам стоит посетить этот город", - пишет Independent.

Также среди достоинств Минска названы 30-дневный безвизовый режим и восстановленный Старый город, в котором можно найти множество хипстерских кафе и коктейль-баров. 

"Западные туристы, которые сейчас открывают для себя Минск, удивляются, насколько чист, безопасен и дружелюбен этот город (хоть не ожидайте, что здесь все будут владеть английским)", - отмечает издание. И добавляет к плюсам еще один, также немаловажный: "Номер в хостеле с самым высоким рейтингом Trinity стоит всего 25 фунтов стерлингов".

Вслед за Минском в рейтинге указаны Роттердам (Нидерланды), Ситжес (Испания), Арль (Франция), Сараево (Босния), Рим (Италия), парижский Диснейленд, Белград (Сербия), Венецию (Италия) и Бристоль (Великобритания).

 
Теги: Минск
 
 
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Влиятельное британское издание Independent поставило Минск на первую позицию в топ-10 городов мира, которые обязательно нужно посетить путешественникам в 2019 году. 
 
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