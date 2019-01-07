Гомельский радиозавод переходит на неполную занятость

В 2018 году Гомельский радиозавод уволил больше работников, чем принял, а первый квартал нового года отработает в условиях неполной занятости, сообщает «Белка» со ссылкой на информацию, озвученную на итоговом заседании в Гомельском горисполкоме.





Как объяснил главный инженер предприятия Андрей Косинский, в 2018 году предприятие планировало создать не менее 17 новых рабочих мест под производство дождевальных установок. Некоторое время ушло на разработку конструкторской документации машин. Наконец, опытный образец был изготовлен и представлен Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Информацию донесли до аграриев, однако те не проявили интереса к новому агрегату. Соответственно, и рабочие для его производства не понадобились.

Следующий проект, который завод намерен предложить гражданским потребителям, — электрический отопительный котел. Предполагается, что он будет пользоваться спросом после ввода в строй Белорусской АЭС. Пока разрабатывается технологическая документация.

Гораздо лучше идут дела в привычной для завода сфере. Практически подтверждены заказы на поставку для нужд Министерства обороны Беларуси антенно-поворотных устройств. Рассматривает возможность их приобретения и Минобороны России. Как только контракты будут подписаны, предприятие примет на работу специалистов по металлообработке.

Пока же, как минимум с января по март, радиозавод переходит на режим неполной занятости трудящихся. Андрей Косинский заверил, что работников основных цехов это не коснется.