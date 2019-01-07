Планы по строительству жилья-2019: чуть больше арендного жилья, и больше - за счет самих граждан

Каждый год постановлением правительства утверждается программа строительства жилья на год. Мы сравнили программы 2019 и 2018 годов — минимум различий: в прошлом году правительство рассчитывало, что будет построено 4 миллиона квадратных метров жилья, на 4 млн рассчитывают и в этом.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

планы-2018 планы-2019 новое строительство в Минске 720 тысяч квадратных метров 670 тысяч квадратных метров строительство в Минске с господдержкой 160 тысяч квадратных метров 167,5 тысячи квадратных метров для многодетных 7 тысяч квартир 12 тысяч квартир строительство арендного жилья во всей стране 90 тысяч квадратных метров 135,25 тысячи квадратных метров строительство жилья в городах-спутниках 28,8 тысячи квадратных метров 52,5 тысячи квадратных метров больше всего метров запланировано построить в городе-спутнике Смолевичи 5,3 тысячи, один девятиэтажный дом 13,74 тысячи квадратных метров, примерно три дома на дороги и коммуникации в жилой застройке всей страны

выделено 532 миллиона рублей 685,8 миллиона рублей на строительство и реконструкцию жилья банки должны выделить 645 миллионов рублей 785,57 миллиона рублей граждане вложат своих средств в строительство 3 миллиарда 32 миллиона рублей 3 миллиарда 82 миллиона рублей

Правительство рассчитывает и сколько граждане построят для себя и даже своими руками. В 2018-м из 4 миллионов всего жилья 1 миллион 484 тысячи квадратных метров должны были построить граждане сами, на своих участках. План в этом году вырос — власти рассчитывают, что в 2019-м граждане возведут 1 миллион 750 тысяч квадратных метров частного жилья. Причем 800 тысяч из них — в Минской области.

Много в этом году в правительстве говорили о необходимости дать новый толчок развитию городов-спутников. Но толчок на этот год так и не запланировали: построят в спутниках вдвое больше, чем в прошлом, вялом году. Но в домах планы выглядят невнушительно: в Смолевичах хотят возвести три панельки для минчан, в Руденске — 1−2 дома, по дому в Заславле, Фаниполе и Дзержинске.

Заметное изменение есть только в планах по строительству арендного жилья — если в 2018-м планировали 90 тысяч квадратных метров, то в этом году — больше 135 тысяч. Но строить массово хотят в Гродненской области (33,25 тыс. квадратных метров), в Гомельской области (28,35 тысячи квадратных метров) и в Брестской области (26,25 тысячи квадратных метров). А в Минске возведут только пару панелек-девятиэтажек (11,4 тысячи квадратных метров).

В постановлении приводятся расчетные планы и на 2020 год: всё те же 4 миллиона метров по стране, те же 670 тысяч квадратных метров в Минске и за миллион квадратных метров — в Минской области. И четверть всего жилья — для очередников.