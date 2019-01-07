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Планы по строительству жилья-2019: чуть больше арендного жилья, и больше - за счет самих граждан
Каждый год постановлением правительства утверждается
Правительство рассчитывает и сколько граждане построят для себя и даже своими руками. В 2018-м из 4 миллионов всего жилья 1 миллион 484 тысячи квадратных метров должны были построить граждане сами, на своих участках. План в этом году вырос — власти рассчитывают, что в 2019-м граждане возведут 1 миллион 750 тысяч квадратных метров частного жилья. Причем 800 тысяч из них — в Минской области.
Много в этом году в правительстве говорили о необходимости дать новый толчок развитию городов-спутников. Но толчок на этот год так и не запланировали: построят в спутниках вдвое больше, чем в прошлом, вялом году. Но в домах планы выглядят невнушительно: в Смолевичах хотят возвести три панельки для минчан, в Руденске — 1−2 дома, по дому в Заславле, Фаниполе и Дзержинске.
Заметное изменение есть только в планах по строительству арендного жилья — если в 2018-м планировали 90 тысяч квадратных метров, то в этом году — больше 135 тысяч. Но строить массово хотят в Гродненской области (33,25 тыс. квадратных метров), в Гомельской области (28,35 тысячи квадратных метров) и в Брестской области (26,25 тысячи квадратных метров). А в Минске возведут только пару панелек-девятиэтажек (11,4 тысячи квадратных метров).
В постановлении приводятся расчетные планы и на 2020 год: всё те же 4 миллиона метров по стране, те же 670 тысяч квадратных метров в Минске и за миллион квадратных метров — в Минской области. И четверть всего жилья — для очередников.
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Планку в 4 миллиона квадратных метров жилья в год решили не повышать.
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