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Первый пожар произошел в новом году в Хотимском районе

08.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению, особенно в сельской местности, где практически в каждом доме имеется печь – объект повышенной пожарной опасности. Нарушение правил устройства и эксплуатации печи – основная причина пожаров в жилых домах.

Первый пожар произошел в новом году в Хотимском районе

Первый пожар произошел в новом году в Хотимском районе

Первый пожар произошел в новом году в Хотимском районе

Первый пожар произошел в новом году в Хотимском районе

Так, 5 января 2019 года в 20-31 на центр оперативного управления Хотимского районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что в г.п. Хотимске горит жилой дом. В результате пожара огнем повреждена частично кровля в доме. Хозяин домовладения не пострадал. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов.

Огонь уносит не только приобретенные материальные ценности, но и нередко человеческие жизни. Человеческий фактор является причиной практически всех пожаров, происходящих в жилье. Причины пожаров в жилом секторе и зимой и летом идентичны (разве что зимой значительно возрастает количество загораний от неисправных печей). Каждому из нас хоть однажды доводилось видеть последствия пожара: обугленные бревна, пустые глазницы окон, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. И только печь, если не считать копоти, вполне цела.

В жилых домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, появлении в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки или зольника горящих углей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печей следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7м на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен.

Не пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье , имущество, а может быть, и жизнь. Ведь последствия пожара несопоставимы ни с какими расходами на ремонт «домашнего очага».

 Вадим ПЕТРОЧЕНКО,

Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС  

 
 
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