ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник почты в Пружанском районе подозревается в хищении Br4,7 тыс.

08.01.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Начальник отделения связи РУП "Белпочта" в Пружанском районе подозревается в хищении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62333.php

Начальник почты в Пружанском районе подозревается в хищении Br4,7 тыс.

УВД Брестского облисполкома. Фото Яндекс.Карты

В агрогородке Колядичи на почте выявили недостачу на сумму свыше Br4,7 тыс. Хищение денег произошло в период с 26 октября по 5 декабря прошлого года. В совершении преступления подозревается руководитель предприятия 1992 года рождения.

Пружанский РОСК возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по ч.1 ст.211 УК (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено). Санкция статьи предусматривает наказание от лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом до четырех лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отделения связи РУП "Белпочта" в Пружанском районе подозревается в хищении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый пожар произошел в новом году в Хотимском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика