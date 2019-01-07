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В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники

08.01.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пункте пропуска «Мокраны» должностные лица Брестской таможни обнаружили свыше 750 незадекларированных пиротехнических изделий (петард) в автомобиле марки «Audi A6». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62331.php

В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники

Товар был сокрыт в нескольких местах салона транспортного средства способами, затрудняющими его обнаружение, а также с использованием специально оборудованного тайника.

Запрещенную к перемещению через границу пиротехнику пытался незаконно ввезти из Украины на территорию Евразийского экономического союза 18-летний житель Брестского района. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62331.php

В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники

При въезде в Беларусь он выбрал для движения «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих декларированию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62331.php

В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники

В отношении гражданина Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62331.php

В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники

Автомобиль 1994 года выпуска и сокрытые в нем пиротехнические изделия общей стоимостью свыше 8 тыс. белорусских рублей изъяты до решения суда. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62331.php

В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники

Брестская таможня напоминает, что ввезти пиротехнику на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, задекларировав ее. Перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещено. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62331.php

В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62331.php

В пункте пропуска «Мокраны» пресечен незаконный ввоз пиротехники

 
 
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В пункте пропуска «Мокраны» должностные лица Брестской таможни обнаружили свыше 750 незадекларированных пиротехнических изделий (петард) в автомобиле марки «Audi...
 
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