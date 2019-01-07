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Неделя в Беларуси будет морозной. Ночью до минус 19

08.01.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Неделя в Беларуси будет морозной. Ночью до минус 19

фото: nashchelyabinsk.ru

Температура воздуха на этой неделе будет ниже климатической нормы на 3-5 градусов.

Погода на этой неделе будет по-настоящему зимней. Как передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, в среду, 9 января, на территории Беларуси будет идти снег, местами слабая метель. Температура воздуха – 7-13 градусов мороза, ночью до минус 14-19 градусов.

В четверг также ожидается снег, ночью 8-13 градусов, при прояснениях- до минус 16. Днем будет 5-11 градусов.

В пятницу осадков на большей части территории страны не ожидается, снег возможен в Гомельской области. Ночью снова будет холодно – до минус 17. Днем - 4-11 градусов мороза.

К выходным морозы немного ослабеют благодаря фронтальным разделам, смещающимся с Западной Европы. Осадки усилятся.

 
 
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Температура воздуха на этой неделе будет ниже климатической нормы на 3-5 градусов.
 
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