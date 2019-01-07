Если вы до сих пор не представляете, насколько популярен Корж: 5 каверов и пародий на клипы

Макса Коржа часто называют голосом поколения. На его концерты ходят тысячи, а песни слушают миллионы. Неудивительно, что на клипы белоруса снято множество пародий. AFISHA.TUT.BY сделала небольшую подборку из пяти фанатских работ. Спойлер: два первых ролика — от минских ребят.

1. «Пьяный дождь» — клип о первой любви

Этот кавер-клип сняли парни из Минска. Заметно, что над видео работали не один день, продумывали сценарий и старались по стилистике быть близки к оригинальным клипам Коржа. Работу, как пишут авторы, они посвятили первой любви, которая навсегда остается в сердце. В подписи к видео они также сообщили, что бюджет клипа 0 рублей.

2. «Горы по колено», который посвящается всем, кто жил в общаге

Еще одни молодые люди (и по описанию очевидно, что не столичные) посвятили ролик четырем годам, которые прожили в общежитии. «Кто-то первый раз проспал пару, кто-то первый раз влюбился, кто-то открыл первый бизнес, кто-то нашел свое призвание», — говорится в описании к видео. Кавер-клип сопровождается оригинальным треком Коржа «Горы по колено».

3. Настоящий флэт в Молдове под «Горы по колено»

Этот ролик тоже выделяется желанием создателей сохранить атмосферу, которой наполняет свои клипы сам Корж. Пацаны и девчонки в «олимпийках» поют под гитару на даче, готовят на огне и танцуют под Коржа.

4. «Пламенный свет» — клип от родителей детям-выпускникам

Настоящим бумом в последние годы стали клипы на выпускной. И не только от самих выпускников, но и их родителей. Этот ролик, например, постарались сделать похожим на оригинал — снимали его в пионерском лагере в лесу, жгли шины и сидели у костра. Только делали все это не выпускники, а их мамы и папы.

5. «Малый повзрослел» — и еще одно родительское напутствие вчерашним школьникам

Это видео уже мало напоминает оригинал клипа, но старания родителей не оценить нельзя. Он получает плюс как минимум за танцы под «Малый повзрослел» у школьной доски.

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