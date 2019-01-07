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Покатались пьяными на чужом авто: школьника приговорили к 2 годам колонии

08.01.2019 13:06 — Разное | Партизан  
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В Житковичах суд вынес приговор учащемуся одной из школ района и его 20-летнему приятелю, который ранее уже был судим. Оба обвиняются в попытке угона автомобилей и в том, что покатались на чужой машине.


фото носит иллюстративный характер

В конце октября 2018 года 20-летний уроженец Житковичского района договорившись со своим другом-школьником, решил угнать «Фольксваген Пассат Б5» в аг. Белев. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, друзья свободно проникли в автомобиль, который стоял у одного из домов. С помощью двух отверток они попытались завести иномарку, но «не довели преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам», сообщают в Гомельском областном суде.

На этом приятели не остановились, они залезли в «Сеат Ибица», который сначала толкали по улице агрогородка, а затем старший из преступной парочки смог завести двигатель путем замыкания проводов замка зажигания. На угнанной иномарке друзья прокатились от Белева до трассы М-10.

К слову, старший из приятелей уже был лишен права водить автомобиль на три года. Но должных выводов для себя не сделал и повторно в течение года совершил аналогичное нарушение. 

С признаками алкогольного опьянения в конце октября 2018 года он сел за руль «Фольксвагена Гольф». Его доставили в приемный покой больницы, где любитель порулить отказался от прохождения освидетельствования.


3 января суд Житковичского района вынес приговоры обоим приятелям, признав виновными в покушении на угон и в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения.

Школьнику назначили 2 года лишения свободы, но наказание условное с испытательным сроком на 1 год. Правда, если в течение этого года парень хоть как-то провинится, то отправится в реальную колонию.

Второй обвиняемый получил 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права управления всеми видами транспортных средств на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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В Житковичах суд вынес приговор учащемуся одной из школ района и его 20-летнему приятелю, который ранее уже был судим. Оба обвиняются в попытке угона автомобилей и в...
 
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