Двойное убийство девушек в Бобруйске. Прокурор запросила смертную казнь

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Согласно обвинению, подсудимый нанес одной жертве 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. У второй жертвы — 16 ран, почти все — в область головы и шеи. После обвиняемый «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».





Гособвинитель Ольга Иванова сообщила, что обвиняемый в момент убийства девушек осознавал, что происходит, а после попытался скрыть следы преступления, для чего приобрел в магазине несколько упаковок пакетов для мусора. Однако после он изменил свое решение и явился в милицию с повинной. Ольга Иванова подчеркнула, что явка с повинной в данном случае не может быть смягчающим обстоятельством.





«Потерпевшие не отличались примерным поведением, однако Осипович так и не назвал причину, по которой было совершено инкриминируемом ему деяние. Убийство было совершено умышленно и с особой жестокостью», — сказала прокурор.





Ольга Иванова потребовала для обвиняемого высшую меру наказания — расстрел, добавив, что ранее он уже совершал тяжкие преступления, однако на путь исправления не встал.





Мать погибшей Олеси Климовой обратилась к суду с просьбой поддержать гособвинителя, так как девушки были убиты с особой жестокостью.





Напомним, около 7 утра 20 июля в бобруйскую милицию по телефону 102 позвонила девушка и просила о помощи. Она сказала, что вместе с подругой закрылась в ванной комнате квартиры в доме по улице Лынькова. В ванную ломился неизвестный им мужчина. Точного адреса звонившая не назвала, сказала только номер квартиры. Как позже оказалось — ошибочный.





Позже милиция выяснила, что 26-летняя бобруйчанка и её 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с мужчиной, с которым затем уехали на такси.





Он зверски убил девушек: одной наносил удары ножом, пока та не умерла; вторую до смерти забил молотком.





Мужчина полностью признал свою вину и давал показания. Ему были назначены комплексная стационарная психолого-психиатрическая, сексологическая и психофизиологическая экспертизы. До суда обвиняемый находился под арестом.