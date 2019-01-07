ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двойное убийство девушек в Бобруйске. Прокурор запросила смертную казнь

08.01.2019 13:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Во вторник, 8 января, в Бобруйске в суде проходят прения сторон по резонансному делу о жестоком убийстве двух девушек. На скамье подсудимых — 36-летний неработающий бобруйчанин. Прокурор запросила для обвиняемого высшую меру наказания.

Двойное убийство девушек в Бобруйске. Прокурор запросила смертную казнь
Об этом сообщает TUT.BY.

Согласно обвинению, подсудимый нанес одной жертве 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. У второй жертвы — 16 ран, почти все — в область головы и шеи. После обвиняемый «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».

Гособвинитель Ольга Иванова сообщила, что обвиняемый в момент убийства девушек осознавал, что происходит, а после попытался скрыть следы преступления, для чего приобрел в магазине несколько упаковок пакетов для мусора. Однако после он изменил свое решение и явился в милицию с повинной. Ольга Иванова подчеркнула, что явка с повинной в данном случае не может быть смягчающим обстоятельством.

«Потерпевшие не отличались примерным поведением, однако Осипович так и не назвал причину, по которой было совершено инкриминируемом ему деяние. Убийство было совершено умышленно и с особой жестокостью», — сказала прокурор.

Ольга Иванова потребовала для обвиняемого высшую меру наказания — расстрел, добавив, что ранее он уже совершал тяжкие преступления, однако на путь исправления не встал.

Мать погибшей Олеси Климовой обратилась к суду с просьбой поддержать гособвинителя, так как девушки были убиты с особой жестокостью.

Напомним, около 7 утра 20 июля в бобруйскую милицию по телефону 102 позвонила девушка и просила о помощи. Она сказала, что вместе с подругой закрылась в ванной комнате квартиры в доме по улице Лынькова. В ванную ломился неизвестный им мужчина. Точного адреса звонившая не назвала, сказала только номер квартиры. Как позже оказалось — ошибочный.

Позже милиция выяснила, что 26-летняя бобруйчанка и её 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с мужчиной, с которым затем уехали на такси.

Он зверски убил девушек: одной наносил удары ножом, пока та не умерла; вторую до смерти забил молотком.

Мужчина полностью признал свою вину и давал показания. Ему были назначены комплексная стационарная психолого-психиатрическая, сексологическая и психофизиологическая экспертизы. До суда обвиняемый находился под арестом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 8 января, в Бобруйске в суде проходят прения сторон по резонансному делу о жестоком убийстве двух девушек. На скамье подсудимых — 36-летний неработающий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глобальное похолодание: в Россию пришли аномальные морозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика