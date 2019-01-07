Константин Боровой: Превращение Лукашенко в губернатора шести областей – это, видимо, единственный путь

НАРОДНОЙ ПРАВДЕ российский оппозиционный политик Константин Боровой. Даже Дональд Трамп не поможет России избежать санкций в 2019 году, заявил в интервьюроссийский оппозиционный политик

— Какими будут американские санкции против Кремля в 2019 году, учитывая существующую законодательную базу в США и законопроекты?

— Есть несколько законов, по которым могут развиваться санкции. Это и о химической атаке (отравлении Скрипалей в Солсбери, — НП), и по акту Магнитского, и акт за Крым. Я не очень понимаю, почему в Кремле думают, что все обойдется. Кремль рассчитывает на русское «авось».

Есть еще и законопроекты. Конгресс обновил состав, поэтому происходит задержка в введении новых санкций. Чем спокойнее это будет делаться, чем менее эмоционально, тем лучше. Хорошо просчитанные действия — более правильная политика.

— Может ли Трамп смягчить грядущие санкции?

— Это слабые надежды, так как от Трампа мало что зависит. Существует консенсус между демократами и республиканцами. Новый состав Конгресса США может быть настроен еще более радикально и серьёзно в вопросе введения санкций.



— Сейчас обострились отношения между авторитарными лидерами Беларуси и России. На ваш взгляд, что там будет?





— Беларусь уже давно не является независимым государством ни в политическом, ни в экономическом смыслах. Основное ведь не в кредитах, которые предоставляет Россия, а в том, что белорусская экономика не в состоянии быть конкурентоспособной.





Почти все, что производится в Беларуси, может реализовываться только в России. Даже белорусская картошка уже дороже, чем другая импортная. Это значит, что ее будут покупать те, кто обязан покупать по госзакупкам.





Экономика неконкурентоспособная. Такая экономика при настоящем рынке существовать не может, только в распределительной системе.





Теперь про политическую зависимость. КГБ Беларуси — это фактический филиал ФСБ России, белорусская спецслужба находится под полным контролем российских спецслужб.





Лукашенко воспринял вот эту декоративную технологию. Себе он может позволить высказывать сомнение в необходимости объединения с Россией по договору 1999 года (о создании "союзного государства" РФ и Беларуси, — НП), который он подписал, когда думал, что может стать президентом всей России.





Сейчас ситуация изменилась, а упускать власть в Беларуси он не хочет. Лукашенко – это такой колхозный жлоб, который мельчайшую часть власти упускать не будет.





Поэтому Лукашенко играет с Путиным в игру под названием «независимая Беларусь», но это чистая декорация. Только несколько месяцев нынешняя Беларусь сможет прожить без субсидий со стороны России.





Колхозный строй Лукашенко поддерживать можно только благодаря субсидиям России. Фактически уже сегодня Беларусь является регионом России, который поддерживается Москвой как регион РФ.





— Но зачем тогда Путину будоражить Минск, проводить налоговые маневры и так далее?





— Во-первых, Путин и правительство России пытаются универсализировать Беларусь, встроить ее в экономическую систему России, чтобы это не была дыра для выкачивания ресурсов.





Сейчас требования насчет универсализации налогов и исполнения налогов — это решение более радикальное, чем выполнение договора о создании "союзного государства". Это полное подчинение Беларуси Москве. Конечно, это форма колониального подчинения. Но Беларусь и так в этом статусе, просто степень углубляется.





Во-вторых, Путин ищет новый формат для продления собственной власти. Самый бескровный путь – выполнение договора о создании "союзного государства". Лукашенко не хочет, это для него потеря власти, переход в статус российского губернатора, которого по российским законам можно в любой момент просто снять.





Прекращаются все эти фиктивные разговоры про движение Беларуси в сторону ЕС, они становятся разговорами той же ценности, что и разговоры о движении Калининградской области в сторону Евросоюза. Это уже и Путин показал, а до Путина Ельцин. Любые сепаратистские настроения будут наказываться жестокой войной, как в Чечне.









— А почему нужно убирать Лукашенко? Можно создать Путину должность президента над президентами, когда Медведев будет президентом России, Лукашенко – Беларуси…





— Ну как, есть ведь Конституция "союзного государства". Она по всем признакам будет повторением российской Конституции, там есть место для одного президента. Хотя речь идет о юридическом закреплении фактического состояния.





Превращение Лукашенко в губернатора шести областей – это, видимо, единственный путь. Лукашенко понимает, что сопротивляться такому решению, если оно будет принято, бесполезно. Сейчас он пытается это предотвратить, но такое впечатление, что уже вряд ли у него это получится.