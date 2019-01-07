Стала известна дальность новых ракет «Калибр-М»

В России разрабатывается ракета «Калибр-М», способная поражать цели на дальности более 4,5 тысяч километров, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракета создается в интересах ВМФ, проект полностью профинансирован, и сейчас ведутся научно-исследовательские работы. Создание ракет «Калибр-М» включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. «Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — сообщает источник.

От прежних «Калибров» новинку будет отличать не только дальность, но и габариты. Весить новая ракета будет около тонны. Ей будут оснащаться корабли класса «фрегат» и выше, а также атомные подводные лодки.

Напомним, что дальность пуска крылатой ракеты «Калибр» составляет порядка 2000 км. Ракета летит к цели в режиме огибания рельефа местности на сверхмалых высотах, поэтому практически незаметна для любых средств противовоздушной обороны.