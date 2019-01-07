|
Стала известна дальность новых ракет «Калибр-М»
В России разрабатывается ракета «Калибр-М», способная поражать цели на дальности более 4,5 тысяч километров,
Ракета создается в интересах ВМФ, проект полностью профинансирован, и сейчас ведутся научно-исследовательские работы. Создание ракет «Калибр-М» включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. «Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — сообщает источник.
От прежних «Калибров» новинку будет отличать не только дальность, но и габариты. Весить новая ракета будет около тонны. Ей будут оснащаться корабли класса «фрегат» и выше, а также атомные подводные лодки.
Напомним, что дальность пуска крылатой ракеты «Калибр» составляет порядка 2000 км. Ракета летит к цели в режиме огибания рельефа местности на сверхмалых высотах, поэтому практически незаметна для любых средств противовоздушной обороны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета создается в интересах ВМФ России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)