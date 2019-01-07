Пощечина Голливуду. Сразу три российских фильма - в списке самых кассовых картин Минска

Видимо, на прошлой неделе минчане решили скооперироваться и дружно развенчать миф о том, что русское кино сильно проигрывает голливудскому: сразу три российские ленты собрали приличную кассу за время новогодних праздников. Итак, подробнее: что минчане смотрели с 31 декабря по 6 января и во сколько им это обошлось?



Кадр из фильм «Полицейский с Рублевки»

Если верить данным «КиноМинска» («Киновидеопрокат»), российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» уже третью неделю подряд не уступает не только утомившим «Елкам», но и любой другой премьере минского проката. Белорусский зритель кладет еще 134 тысячи 124 рубля в копилку «Полицейского».

«Беспредел! — скажете вы. — И чем только это кино так обаяло минскую публику?». Если в двух словах, «Полицейский» — полнометражное продолжение популярного российского телесериала от режиссера Ильи Куликова, которого еще называют одним из самых успешных в области русской социальной сатиры режиссеров. В канун Нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Но что-то идет не так.

На второй строчке с кассой в 81 тысячу 921 рубль — «Елки последние» (да-да, за все время пребывания в прокате комедии так и не удалось покорить первое место минского топа). В мнениях с большего зрители солидарны: «Елки» последние — и слава богу, некоторые даже пишут : «В уходящем 2018 году свершилось то, о чем я мечтал уже давно: Тимур Бекмамбетов снял заключительный фильм кинофраншизы „Елки“». Но, если новогоднее настроение улетучивается, а вам бы еще хоть сколько-нибудь порций волшебства, попробуйте пять новелл, объединенных в один альманах, — а вдруг пойдет. В прокате до 16 января.

Танки не наступают. Премьерный «Т-34» (68 тысяч 380 рублей) занимает только третью позицию топа, хотя в российском прокате лента грохочет будь здоров: она не просто возглавила рейтинг самых кассовых фильмов недели соседей, но еще и меньше чем за неделю заработала 1 миллиард российских рублей. Действие военного экшна происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой Ивушкин, которого исполняет Александр Петров, планирует побег из плена немцев. Для этого он собирает экипаж и использует танк Т-34.

Последние места топа достаются анимации: на четвертом — мерзопакостный «Гринч» , который за эту неделю выручил 58 тысяч 265 рублей, и семейные «Три богатыря и наследница престола» с суммой в 54 тысячи 586 рублей.

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