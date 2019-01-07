Специалисты пищевой промышленности Беларуси повышают квалификацию в Германии





Пищевая промышленность – сборное определение, которое объединяет группу отраслей. Работа на поприще пищевой промышленности покрывает не только производство готовых продуктов, полуфабрикатов и напитков. Это также изучение предпочтений потребителя, исследования и разработка новых продуктов, изучение вкусов и ароматов, экстрактов и масел и т.д. В современных компаниях исследованием и разработкой занимается такое направление, как R&D.





Что такое R&D и для чего он нужен?

На данный момент не во многих компаниях Беларуси есть такой отдел R&D, но он все-таки есть. На постсоветском пространстве не многие знают, что это и для чего специалисты R&D нужны. И так, разберемся. R&D (Research & Development) – отдел, который занимается исследованием и разработкой новой услуги или продукта. Прежде всего, R&D показатель инновационной деятельности предприятия. Разработка нового продукта, нового вкуса или новой услуги являются основополагающими факторами выживания компании в конкурентной среде, потому как тенденции и тренды быстро меняются и компании должны активно реагировать на эти изменения. Без собственного инновационного отдела по разработке и исследованиям, компаниям, которые не имеют R&D ничего не остается, как приобретать маркетинговые, стратегические и инновационные исследования со стороны.

Где проходят обучение белорусы, и что изучают?

К примеру, компания «БЕЛ-ОБСТ», которая производит фруктово-ягодные наполнители (ФЯН) для молочной промышленности имеет в своем распоряжении научно-исследовательский отдел (R&D). Специалисты этого отдела проходят обучения в Лейпциге (Германия) на базе компании Bell Flavors & Fragrances. На сегодняшний день Bell Flavors & Fragrances является самой крупной компанией, производящей ароматизаторы и экстракты в Европе. На предприятии работает 40 специалистов R&D, 20 из которых имеют научную степень. В декабре Bell Flavors & Fragrances пригласили сотрудников ИООО «БЕЛ-ОБСТ» с целью изучения ароматизаторов, работы с ними и их свойствами.





Руководитель отдела R&D по сладким и молочным вкусам Оливер Елленбергер и технолог Бенжамин Стокер рассказали белорусам про технологии производства ароматизаторов для молочной промышленности. Была изучена база терминологии и определений флейвористов, что, безусловно, поможет в дальнейшей работе с производителями ароматизаторов.

Выводы

Благодаря такому погружению в высококвалифицированную среду и изучению основных свойств ароматизаторов, сотрудники ИООО «БЕЛ-ОБСТ» переняли безукоризненный немецкий опыт. Как результат – в дальнейшем смогут оптимизировать и усовершенствовать свой подход к разработке новых продуктов.