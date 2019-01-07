Температура воздуха в Беларуси на этой неделе останется ниже климатической нормы

Морозная погода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже климатической нормы сохранится в Беларуси на текущей неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

– В течение рабочей недели погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Сохранится морозная погода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже климатической нормы, - отметили в Белгидромете.

В среду, 9 января, на территории страны местами ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 7-13 градусов мороза, по крайнему западу будет 4-6 градусов ниже нуля. В ночные часы преимущественно по юго-востоку температура воздуха понизится до минус 14-19 градусов.

В четверг, 10 января, местами по республике пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов ниже нуля, при прояснениях - до минус 16 градусов. Днем будет 5-11 градусов мороза.

В пятницу, 11 января, ночью будет преимущественно без осадков, лишь местами по Гомельской области возможен небольшой снег. Днем фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря, обусловит по северо-западу страны снег, слабую метель. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов ниже нуля, при прояснениях понизится до минус 17 градусов. Днем будет 4-11 градусов мороза.

В выходные дни погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Фронты принесут осадки, морозы ослабеют.