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2018 год в Беларуси стал одним из самых теплых с 1945 года

08.01.2019 14:15 — Разное | Ежедневник  
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2018 год в Беларуси стал одним из самых теплых с 1945 года

фото: otzovik.com

Средняя температура воздуха в прошлом году была на 1,2 градуса выше нормы.

Прошлый год стал четвертым в списке самых теплых с 1945 года, передает БЕЛТА со ссылкой на представителя Белгидромета Наталью Клевец.

2018 год начался с теплого января, февраль был холоднее - температура опускалась до минус 30,4. Весна выдалась теплее нормы, аномально жарким был май. Этот же месяц стал и самым сухим в году. Июль, январь и декабрь были в 2018 году с наибольшим количеством осадков. Высокие температуры держались достаточно долго, благодаря чему климатическое лето продолжалось фактически четыре месяца.

По словам Натальи Клевец, в последние годы в Беларуси заметен тренд на увеличение среднегодовой температуры. Пока это сложно прогнозировать, но синоптики полагают, что 2019 год тоже может быть достаточно теплым.

Более уверенно можно давать прогноз на ближайшее время. Так, синоптики предупреждают, что белорусов ждет холодный январь. Температурная норма для этого месяца – от 3 до 6 мороза. В этом году ожидается, что средняя температура будет на градус ниже нормы.

Пока температура держится на значениях, которые ниже нормы на 2-7 градусов. Больше нормы ожидается и осадков.

К слову, оправдываемость прогнозов погоды белорусских синоптиков превышает 95%. Об этом сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

 
 
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Средняя температура воздуха в прошлом году была на 1,2 градуса выше нормы.
 
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