"Белоруснефть" увеличила добычу нефти в 2018 году на 1,2% до 1,67 млн тонн

ПО "Белоруснефть" в 2018 году добыла 1,67 млн тонн нефти, что на 1,2% больше по сравнению с 2018 годом, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании.

"Добыча нефти в 2018 году составила запланированные 1,67 млн тонн. Это на 1,2% больше, чем в 2017 году и является самым высоким показателем за последние 7 лет", - сказал представитель пресс-службы.

Он также отметил, что минувший год стал рекордным по вводу новых скважин и добыче нефти из них. Так, в 2018 году введено в эксплуатацию 40 новых скважин, а добыча нефти из новых скважин составила 94,4 тыс.тонн нефти, что стало лучшим результатом за последние 23 года. По итогам года эксплуатационный фонд "Белоруснефти" достиг 807 скважин, в том числе нагнетательный фонд составил 333 скважины.

В компании также подчеркивают масштабный объем поисково-разведочных и буровых работ. Так, в прошлом году объем полевых сейсморазведочных работ превысил 328 кв км, что является максимальным значением с 1996 года. Поисково-разведочным бурением пройдено 26,2 тыс. метров горных пород. Закончено бурением 49 скважин. Кроме того, на территории Беларуси в прошлом году проведено 57 операций гидроразрыва пласта (ГРП).

Промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась в 1965 году и сосредоточена в районе Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). За 50 лет разработки добыто более 133 млн тонн нефти и свыше 15 млрд куб. м попутного нефтяного газа.

ПО "Белоруснефть" создано на базе открытого в 1965 году Речицкого укрупненного нефтепромысла. В настоящее время принадлежащий государству холдинг включает в себя предприятия по добыче нефти и газа (на территории Беларуси, России, Венесуэлы, Эквадора), геологоразведки и нефтесервиса, инжиниринговых и научно-исследовательских работ. "Белоруснефть" также является крупнейшим оператором АЗС в Беларуси и национальным оператором по развитию электрозаправочных станций.