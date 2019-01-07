ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белоруснефть" увеличила добычу нефти в 2018 году на 1,2% до 1,67 млн тонн

08.01.2019 14:48 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

ПО "Белоруснефть" в 2018 году добыла 1,67 млн тонн нефти, что на 1,2% больше по сравнению с 2018 годом, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании.

"Добыча нефти в 2018 году составила запланированные 1,67 млн тонн. Это на 1,2% больше, чем в 2017 году и является самым высоким показателем за последние 7 лет", - сказал представитель пресс-службы.

Он также отметил, что минувший год стал рекордным по вводу новых скважин и добыче нефти из них. Так, в 2018 году введено в эксплуатацию 40 новых скважин, а добыча нефти из новых скважин составила 94,4 тыс.тонн нефти, что стало лучшим результатом за последние 23 года. По итогам года эксплуатационный фонд "Белоруснефти" достиг 807 скважин, в том числе нагнетательный фонд составил 333 скважины.

В компании также подчеркивают масштабный объем поисково-разведочных и буровых работ. Так, в прошлом году объем полевых сейсморазведочных работ превысил 328 кв км, что является максимальным значением с 1996 года. Поисково-разведочным бурением пройдено 26,2 тыс. метров горных пород. Закончено бурением 49 скважин. Кроме того, на территории Беларуси в прошлом году проведено 57 операций гидроразрыва пласта (ГРП).

Промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась в 1965 году и сосредоточена в районе Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). За 50 лет разработки добыто более 133 млн тонн нефти и свыше 15 млрд куб. м попутного нефтяного газа.

ПО "Белоруснефть" создано на базе открытого в 1965 году Речицкого укрупненного нефтепромысла. В настоящее время принадлежащий государству холдинг включает в себя предприятия по добыче нефти и газа (на территории Беларуси, России, Венесуэлы, Эквадора), геологоразведки и нефтесервиса, инжиниринговых и научно-исследовательских работ. "Белоруснефть" также является крупнейшим оператором АЗС в Беларуси и национальным оператором по развитию электрозаправочных станций.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПО "Белоруснефть" в 2018 году добыла 1,67 млн тонн нефти, что на 1,2% больше по сравнению с 2018 годом, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании. "Добыча...
 
Новости дня
Новости разные
 
4 марта в Минске пройдет VI Международная Конференция Новые технологии в аудите и управлении рисками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика