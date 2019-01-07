Январские скидки в магазинах Минска

Акции "День скидок" будут проходить в январе во всех крупных магазинах и торговых центрах белорусской столицы, сообщается на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

ОАО "ЦУМ Минск":

12, 17, 19, 24, 26, 31 января – 20 % на отдельные группы непродовольственных товаров, 5% на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт:

5, 14, 21, 28 января – 18 % (Акция "В ЦУМ без очередей");

7 января – 18 % (Акция "Рождественские распродажи в ЦУМе!").

ОАО "ГУМ":

каждые четверг и субботу января – 23 % на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день");

Для держателей дисконтных карт:

каждую пятницу января – 25 % в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП "Универмаг Беларусь":

8 и 15 января – 20 % на непродовольственные товары и 5 % на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт:

3-6, 10-13, 16-31 января – 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

КУП "Торговый дом "На Немиге":

каждую среду, субботу, воскресенье января – 20 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары;

7 января – 20 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт:

каждую пятницу января – 22 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.

УП "Кирмаш":

каждую среду, пятницу января – 23 % на непродовольственные товары;

5, 12 января – 25 % на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт:

14, 21, 28 января – 25 % на непродовольственные товары.

Магазины Торгового центра "Столица" 19 и 20 января предложат скидки до 50 %.

ОАО "Алеся":

(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

каждый вторник и пятницу января – 20 %.

ООО "Старт-Х":

(ул. Долгобродская, 26)

каждую среду января – 15 %;

с 1 по 31 января – до 25 % на отдельные группы товаров.

ТООО "Северянка":

(ул. Ангарская, 38)

каждый четверг, субботу января – 15 % на отдельные группы товаров.

ООО "Вильнюс-1":

(ул. Калиновского, 55)

каждую среду, субботу января - 15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО "Сандрик":

(просп. газеты "Правда", 40)

8, 15, 22, 29 января – 15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО "1000 мелочей":

(ул. Калинина, 1)

каждый четверг января – 15 %.

ОДО "Вероника":

(ул. Притыцкого, 38)

каждый вторник, четверг, пятницу января – от 20 % до 60 %.

7, 14, 19 января – 26 % от суммы чека свыше 59.90 руб. (Акция "Щедрые каляды").

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня":

(просп. Независимости, 131/1)

каждую среду января – 20 %.

ТЗАО "Богатырь":

(ул. Притыцкого, 32)

каждую среду, четверг января – 15 %.

ЗАО "Лянок":

(просп. Независимости, 46)

каждую среду, субботу января – 20 %.

ТЗАО "Пальмира":

(ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 31 января – 15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО "Сантехоборудование":

(ул. Щербакова, 30)

каждый четверг января – 20 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.