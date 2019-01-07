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Январские скидки в магазинах Минска
Акции "День скидок" будут проходить в январе во всех крупных магазинах и торговых центрах белорусской столицы, сообщается на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.
ОАО "ЦУМ Минск":
12, 17, 19, 24, 26, 31 января – 20 % на отдельные группы непродовольственных товаров, 5% на продовольственные товары;
5, 14, 21, 28 января – 18 % (Акция "В ЦУМ без очередей");
7 января – 18 % (Акция "Рождественские распродажи в ЦУМе!").
ОАО "ГУМ":
каждые четверг и субботу января – 23 % на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день");
каждую пятницу января – 25 % в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП "Универмаг Беларусь":
8 и 15 января – 20 % на непродовольственные товары и 5 % на продовольственные товары;
3-6, 10-13, 16-31 января – 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
КУП "Торговый дом "На Немиге":
каждую среду, субботу, воскресенье января – 20 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары;
7 января – 20 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары;
каждую пятницу января – 22 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.
УП "Кирмаш":
каждую среду, пятницу января – 23 % на непродовольственные товары;
5, 12 января – 25 % на непродовольственные товары.
14, 21, 28 января – 25 % на непродовольственные товары.
Магазины Торгового центра "Столица" 19 и 20 января предложат скидки до 50 %.
ОАО "Алеся":
(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
каждый вторник и пятницу января – 20 %.
ООО "Старт-Х":
(ул. Долгобродская, 26)
каждую среду января – 15 %;
с 1 по 31 января – до 25 % на отдельные группы товаров.
ТООО "Северянка":
(ул. Ангарская, 38)
каждый четверг, субботу января – 15 % на отдельные группы товаров.
ООО "Вильнюс-1":
(ул. Калиновского, 55)
каждую среду, субботу января - 15 % на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сандрик":
(просп. газеты "Правда", 40)
8, 15, 22, 29 января – 15 % на отдельные группы товаров.
ЗАО "1000 мелочей":
(ул. Калинина, 1)
каждый четверг января – 15 %.
ОДО "Вероника":
(ул. Притыцкого, 38)
каждый вторник, четверг, пятницу января – от 20 % до 60 %.
7, 14, 19 января – 26 % от суммы чека свыше 59.90 руб. (Акция "Щедрые каляды").
ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня":
(просп. Независимости, 131/1)
каждую среду января – 20 %.
ТЗАО "Богатырь":
(ул. Притыцкого, 32)
каждую среду, четверг января – 15 %.
ЗАО "Лянок":
(просп. Независимости, 46)
каждую среду, субботу января – 20 %.
ТЗАО "Пальмира":
(ул. Шугаева, 3/1)
с 1 по 31 января – 15 % на отдельные группы товаров.
ЗАО "Сантехоборудование":
(ул. Щербакова, 30)
каждый четверг января – 20 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Акции "День скидок" будут проходить в январе во всех крупных магазинах и торговых центрах белорусской столицы, сообщается на сайте Главного управления...
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