Крупнейший семейный фестиваль пройдет в Минске 2-3 февраля

Крупнейший семейный фестиваль Букидс пройдет в Минске 2-3 февраля. Тема фестиваля – профессии, сообщили организаторы мероприятия.

Они заверили, что подготовили интереснейшую программу для детей разного возраста.

"Впервые, представители реальных профессий будут создавать интерактив для детей!" – отметили они.

В программе фестиваля запланирован театрально-музыкальный интенсив: более 10 театральных постановок (есть спектакли для самых маленьких от 1,5 года).

"Все пространство Дворца Искусства будет разделено на тематические улицы со своей инфраструктурой", - рассказали организаторы.

Так для самых маленьких будет работать "Детский Сад Букидс", с сенсорной игровой, Монтессори игрушками и развивающими играми.

Для детей постарше будет подготовлено множество тематических площадок. Они смогут попробовать себя в роли сотрудника МЧС, врача скорой помощи, стоматолога, ветеринара, астронома, архитектора, мультипликатора, почтальона, биолога, химика, археолога, побывать в почти настоящей ТВ-студии, ручной столярной мастерской, неонатальном отделении больницы и школе IT-технологий. Кроме того, они могут примеряться к профессиям декоратора, флориста, гонщика, научного сотрудника, актера цирка, сотрудника метеорологической службы, спортсмена, дизайнера и многих других.

"Кроме того, в субботу, все желающие смогут поиграть на музыкальных инструментах в "музыкальной студии jam" , а в воскресенье, попробовать свои силы на уроках вокального мастерства под руководством Вероники Яновской", - пообещали организаторы.

На протяжении двух дней будут организованы площадки творческих, кулинарных мастер- классов, сувенирная лавка, фермерский фуд корт, с детским меню.

Организаторы также пообещали создать уютную площадку, в рамках которой родители могут послушать выступления врачей, истории известных мам, угоститься вкусным чаем и просто поговорить о самом важном, о детях.

Юных предпринимателей со своими работами (рисунками, поделками, выпечкой и т.д.) приглашают в Бизнес-школу для прохождения мини-обучения и дальнейшего участия в детском маркете.

Программа театрально-музыкального интенсива

2 февраля

Театры:

11:00; 12:00 - спектакль для малышей + мастер-класс «Сакрэт» 1+ Цыбулькавы тэатр г. Солигорск (два показа)

13:00 - "Серия сказок: Курочка ряба, Путешествие" теневой театр «Зайкина избушка» 2+

15:00 – музыкальная программа 0+ сумасшедший коллективчик «Пуговицы»

17:00 - спектакль «До встречи под одуванчиком» 3+ театр Картонка

Музыка:

12:00 -17:00 – интерактивная площадка «Музыкальная студия jam». 3+

3 февраля

Театры:

11:00 – Інтэрактыўны спектакль «Касмічныя прыгоды Мі-Мяў» 4+ студия «Варгін»

12:30 – театр – теней «Щелкунчик» 4+ проект «МалМала» г.Брест

13:30 – настольный спектакль «Один день из жизни Пеппи» 4+ проект «МалМала» г.Брест

14:15 - театрализованное чтение "Я хочу увидеть звезды" проект «МалМала» г.Брест

15:00 – музыкально- театральное представление группа НагУаль 0+

17:00 – моноспектакль «Ки, мой милый Ки» театр «Картонка» 4+

Музыка:

12:00 -15:00 – интерактивная площадка «Вокальная студия Вероники Яновской» 3+

2-3 февраля 10:00-18:00

Дворец Искусства, ул.Козлова,3

Br15 - 1 человек

Br25 - cемейный билет

Детям, в сопровождении родителей, до 12 лет вход свободный!