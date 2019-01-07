ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы получат крещенские морозы в январе

08.01.2019 13:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Температура воздуха в январе в Беларуси ожидается ниже среднемесячной нормы, на Крещение также ожидаются морозы, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Александр Беганский.

"Первый месяц года мы ожидаем несколько пониженный температурный              фон. Если норма для января составляет по территории страны от 3 до 6 градусов мороза, то в этом году мы прогнозируем среднемесячную температуру в среднем на 1 градус ниже. Местами около нормы", - сказал А.Беганский на пресс-конференции в Минске во вторник.

Как констатировал представитель Белгидромета, первые дни января в стране были "очень теплыми", в середине первой декады произошло похолодание. "Сейчас температурный фон удерживается в среднем на 2-7 градусов ниже нормы", - уточнил он.

Некоторое потепление прогнозируется в начале второй декады месяца, затем вновь ожидается понижение температуры.

"Так называемые крещенские морозы в этом году мы также прогнозируем. Больше конечно по восточной части", - заметил он.

Конец января также ожидается достаточно прохладным с пониженным температурным фоном, продолжил А.Беганский.

"Что касается осадков – то их в январе мы ожидаем больше климатической нормы", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха в январе в Беларуси ожидается ниже среднемесячной нормы, на Крещение также ожидаются морозы, сообщил начальник службы метеорологических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знаменитости назвали свои любимые фильмы 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика