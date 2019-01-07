Белорусы получат крещенские морозы в январе

Температура воздуха в январе в Беларуси ожидается ниже среднемесячной нормы, на Крещение также ожидаются морозы, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Александр Беганский.

"Первый месяц года мы ожидаем несколько пониженный температурный фон. Если норма для января составляет по территории страны от 3 до 6 градусов мороза, то в этом году мы прогнозируем среднемесячную температуру в среднем на 1 градус ниже. Местами около нормы", - сказал А.Беганский на пресс-конференции в Минске во вторник.

Как констатировал представитель Белгидромета, первые дни января в стране были "очень теплыми", в середине первой декады произошло похолодание. "Сейчас температурный фон удерживается в среднем на 2-7 градусов ниже нормы", - уточнил он.

Некоторое потепление прогнозируется в начале второй декады месяца, затем вновь ожидается понижение температуры.

"Так называемые крещенские морозы в этом году мы также прогнозируем. Больше конечно по восточной части", - заметил он.

Конец января также ожидается достаточно прохладным с пониженным температурным фоном, продолжил А.Беганский.

"Что касается осадков – то их в январе мы ожидаем больше климатической нормы", - добавил он.