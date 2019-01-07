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Холодная погода сохранится до конца недели

08.01.2019 13:42 — Разное | Интерфакс  
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9 января погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, по западу республики скажется влияние фронтального раздела от циклона с центром над Польшей. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха в течение суток -7..-13°С, по западу -4..-6°С, в ночные часы в основном по юго-восточной половине -14..-19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В последующие двое суток погоду в нашей стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, днем 11 января по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, которые будут смещаться с Балтийского моря.

10 января местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью восточный, днем неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -8°С до -14°С, при прояснениях она понизится до -16°С, максимальная днем составит -5..-11°С.

11 января ночью преимущественно без осадков, лишь по Гомельской области возможен небольшой снег. Днем по северо-западной половине страны ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -10..-15°С, при прояснениях ожидается понижение до -17°С, максимальная - днем будет находиться в пределах от -4°С до -11°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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9 января погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, по западу республики скажется влияние...
 
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