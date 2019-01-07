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Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Беларуси - синоптики

08.01.2019 13:22 — Разное | Интерфакс  
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Прошедший 2018 год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, сообщила начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Наталья Клевец.

"Среднегодовая температура воздуха за 2018 год составила +7,9 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. Этот год занял четвертое место в ранжированном ряду наблюдений от наиболее теплого к наиболее холодному, начиная с 1945 года", - рассказала Н.Клевец на пресс-конференции в Минске во вторник.

По ее информации, на протяжении всего года, за исключением февраля и марта, отмечались положительные аномалии температуры воздуха. Так, май и сентябрь текущего года стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений (по сравнению с аналогичными месяцами в другие годы).

Самая низкая температура в минувшем году была зафиксирована 27 февраля в Кличеве (-30,4 градуса), самая высокая – 14 августа на метеостанциях в Волковыске и Пинске (+32,6 градуса).

В целом климат в республике меняется, констатировала специалист. "Начиная с 2005 года по 2018 год каждый год, мы наблюдаем положительную аномалию среднегодовой температуры. Нормой сейчас для территории Беларуси считается +6,7 за год, а практически каждый год температура выше", - заметила она.

В дальнейшем, по ее словам, в Беларуси будет наблюдаться тот же тренд, что и во всем мире – рост среднегодовой температуры. "Сложно сказать каким будет 2019 год по отклонениям. Но то, что он, скорее всего, будет выше нормы, можно предположить ", - сказала Н.Клевец.

 
Теги: Минск
 
 
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Прошедший 2018 год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, сообщила начальник сектора методического обеспечения...
 
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