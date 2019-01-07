Каковы основные задачи социально-экономического развития района на 2019 год?

На последнем заседании Ганцевичского районного исполнительного комитета заместитель председателя райисполкома Артур Григорян зачитал доклад, в котором говорил в том числе об основных задачах социально-экономического развития Ганцевичского района на 2019 год.

Ниже — содержание этого доклада.



Разработка прогноза на 2019 год базировалась на анализе работы экономики отраслей района в 2018 году, имеющихся резервах для наращивания объемов в 2019 году и выполнении районной пятилетней программы.

Обеспечен значительный задел по выполнению пятилетней программы социально-экономического развития района до 2020 года: прирост продукции сельского хозяйства, экспорта товаров и услуг, строительно-монтажных работ, привлечение инвестиций в основной капитал. Развитие отраслей реального сектора экономики позволило увеличить заработную плату в организациях, нарастить товарооборот, стабилизировать ситуацию на рынке труда.

Основными приоритетами развития остаются занятость, заработная плата и инвестиции. Все три направления взаимосвязаны и актуальны для района.

Вносимый на рассмотрение сессии проект прогноза на 2019 год является базовым:

— экспорт товаров (без учета предприятий республиканского подчинения) – 104,4%;

— экспорт услуг (без учета предприятий республиканского подчинения) – 104,4%;

— прямые иностранные инвестиции на чистой основе — 80 тыс. долларов;

— количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места – 75 чел.

Данные параметры мы планируем обеспечить за счет роста:

— объемов промышленного производства – на 20%;

— валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – на 7%;

— объемы строительно-монтажных работ сохранятся на уровне 2018 года;

— розничный товарооборот вырастет на 5,8%;

— предусмотрено создание 7 новых предприятий в сфере малого бизнеса.

Доведенные Брестским облисполкомом темпы роста реального сектора экономики района являются напряженными, поэтому в работу по их выполнению необходимо включаться всем субъектам и службам района.

Промышленность

В промышленном комплексе рост объемов производства планируется обеспечить за счет:

— увеличение более чем в два раза объема производства Заводом «Модуль», согласно разработанному и представленному в комитет экономики облисполкома бизнес-плану развития предприятия. В связи с началом выплаты в 2019 году кредита за приобретенный имущественный комплекс, предприятию необходимо обеспечить выпуск продукции на уровне не менее 1 млн. рублей ежемесячно, что позволит сформировать основной источник выплаты – прибыль. Для максимальной загрузки производственных мощностей предприятию необходимо принять меры по участию в торгах не только в Брестской области, но и за ее пределами, искать новые рынки сбыта продукции, в том числе и за рубежом. В решении данных вопросов надеемся на активное участие основного акционера предприятия ОАО «Барановичигазстрой».

— Ганцевичскому хлебозаводу необходимо сохранить рынки сбыта хлебобулочных и кондитерских изделий и проработать вопрос их расширения за пределами района. В настоящий момент вызывает опасение снижение объема реализации продукции хлебозавода в сети Ганцевичского райпо. Мы согласны, что у потребителя должен быть выбор, в связи с этим хлебозаводу необходимо периодически обновлять ассортимент выпускаемой продукции, а для этого необходимо проводить опросы среди населения для выявления основных предпочтений потребителей. Также в целях расширения рынков сбыта рассмотреть вариант приобретения второй автолавки для реализации продукции в соседних районах.

Одним из резервов увеличения объема производства будет освоение инновационной экструзионной продукции – попкорна.

Есть отрасти, которые объективно не могут сегодня наращивать объемы производства. Это предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Во многом выполнение показателя по данному предприятию зависит от погодных условий и в силу постоянной экономии потребителями топливно-энергетических ресурсов. Но ЖКХ не стоит уповать на данную причину, а развивать другие направления промышленного производства (щепа, переработка вторсырья).

Также для получения положительного результата Ганцевичскому ЖКХ необходимо работать над снижением затрат.

Ганцевичскому РКБО также для повышения эффективности и наращивания оборотных средств необходимо более активно участвовать в электронных аукционах, более активно предлагать продукцию частному бизнесу как в районе, так и за его пределами. В целях загрузки швейного производства необходимо вернуться к вопросу выпуска на давальческих условиях продукции основных производителей легкой промышленности республики («Світанак», «Марк Формэль», «8 Марта», «Купалінка»).

С 2019 года в основную промышленность войдут еще три предприятия района: ДРСУ-100, «Стилфэктори» и «Ганцевичидревстрой», доля которых в объеме выпуска промышленной продукции предварительно составит 34%.

Данными предприятиями продолжится наращивание объемов выпуска продукции деревопереработки и кабин для тракторов.

Сельское хозяйство

Основной задачей развития сельского хозяйства станет наращивание объемов и повышение эффективности деятельности сельскохозяйственного производства. Валовая продукция в сельхозорганизациях должна вырасти по сравнению с 2018 годом на 7%.

Для достижения этих целей предусматривается в течение 2019 года осуществить комплекс мероприятий, направленных на увеличение объемов производства и продуктивности сельскохозяйственных животных, повышение качества продукции и снижение издержек на ее производство.

Дальнейшее развитие животноводства будет осуществляться за счет повышения экономической эффективности функционирования животноводческой отрасли, обновления производственной базы, строительства, реконструкции и модернизации животноводческих предприятий.

В 2019 году планируется строительство МТФ в ОАО «Березовец», с последующей реконструкцией помещений для увеличения поголовья коров до 800 голов. Строительство и реконструкция телятников в ОАО «Хотыничи», ОАО «Любашево», ОАО «Будча», ОАО «Возрождение», ОАО «Березовец». Для хранения кормов планируется построить не менее 10 сенажно-силосных траншей, общей вместимостью до 20 тысяч тонн.

В 2019 году планируется увеличение объемов производства молока до 32 тысяч тонн с одновременным доведением численности поголовья коров до конца года 6680 голов, поставки молочного сырья на перерабатывающую организацию до 28,8 тысяч тонн. Обеспечить реализацию молока сортом «экстра» и высшим не менее 90 процентов от всей реализации.

Увеличение поголовья животных планируется за счет сокращения выбраковки коров за год до 25 процентов, непроизводительного выбытия молодняка, получения молодняка телят до 90 голов на 100 коров и телок.

Для улучшения работы по выращиванию скота необходимо получать среднесуточные привесы не менее 600 грамм.

Особую роль необходимо отнести организациям имеющим потенциал в обеспечении темпов роста сельскохозяйственной продукции. Это относится в первую очередь к ОАО «Любашево», ОАО «Березовец», ОАО «Огаревичи», ОАО «Крышиловичи».

Для устранения факторов, сдерживающих наращивание производства в сельскохозяйственных организациях, необходимо оптимизировать структуру травостоев многолетних трав на пашне с одновременным повышением доли бобовых и бобово-злаковых травостоев, что позволит произвести увеличение кормовых единиц, а также содержание белка и каротина.

Для обеспечения эффективной работы молочно-товарных ферм с современными технологиями производства молока, повышения продуктивности коров до 6 тысяч килограмм и более за лактацию необходимо перевести молочное стадо на круглогодичное стойловое содержание и однотипным кормлением в ОАО «Любашево», ОАО «Дубняки», ОАО «Березовец», ОАО «Будча», ОАО «Крышиловичи».

Интенсивное использование многолетних трав, зернобобовых культур, кукурузы для заготовки качественных травяных кормов в достаточном количестве, а также рациональное использование зернофуража для выработки комбикормов обеспечит при круглогодичном стойловом содержании полноценный рацион, равномерное в течении года производство молока высокого качества, организацию кормления высокопродуктивных коров по группам физиологического состояния

Под урожай 2019 года посеяно озимого рапса 2039 га (109%), в т.ч. на зерно 1891га. В полном объеме проведена прополка посевов, 1474га (78%) обработано росторегуляторами.

Озимые зерновые посеяны на площади 9058 га в т.ч. озимые на зерно 8227га (118% к уровню 2018г.). На 1га посевной площади внесено 46кг д.в. (плюс 2кг).

Перезалужение проведено на площади 1850 га, 66% к плану.

В 2018 году получен хороший результат по валовому намолоту маслосемян рапса, он составил 2004 тонн или 127,4 % к уровню прошлого года: ОАО «Хотыничи» — 430 тонн (в 7,5 раз), ОАО «Дубняки» — 269 (134,5%), ОАО «Люсино Агро» — 154 тонны (128,3%).

Благодаря принимаемым мерам, возросло качество заготавливаемых кормов, улучшилась структура кормов – высокоэнергетический кукурузный силос занимает в структуре около 56 процентов.

В текущем году сельхозорганизации провели обновление травостоев на пашне и на лугопастбищных угодьях. Намолочено семян многолетних трав более 88 тонн.

Для достижения в 2019 году поставленных показателей необходимо определить стратегию работы и развития отрасли растениеводства в сельскохозяйственных организациях района – скорректировать структуру посевных площадей на будущее, связав ее с финансовыми возможностями хозяйств, с учетом сложившихся климатических условий – и максимально наращивать производство сельскохозяйственной продукции.

Немаловажный вклад в развитие сельскохозяйственного производства вносят крестьянские фермерские хозяйства, которые занимают 800 гектаров сельхозугодий.

Развитие фермерства наиболее перспективное направление для решения вопросов занятости населения в сельской местности. Но тут необходимо занимать чёткую позицию по всем вопросам: от выделения земли до содействия в реализации произведённой продукции. И, безусловно, всё должно строиться на взаимовыгодном сотрудничестве.

Управлению сельского хозяйства совместно с соответствующими службами в этом году необходимо наладить более тесную работу с фермерскими хозяйствами района, которых ежегодно в районе становится больше, и удельный вес в валовой продукции их возрастает.

Инвестиции

Что касается привлечение прямых иностранных инвестиций, то в этом году это только реинвестированная прибыль «Супермайка» и увеличение уставного фонда «Дилсаботанхо».

На 2019 год проработан вопрос об организации нового производства древесных пеллет с участием польских инвестиций в аг.Мальковичи. Ожидаемая сумма инвестиций составит около 100 тыс. долларов и создаст не менее 10 рабочих мест.

На сегодняшний день инвестиционный портфель района включает 10 предложений для потенциальных инвесторов.

Основные из них направлены на использование местных ресурсов.

Также для привлечения инвесторов сформирован Перечень земельных участков.

В Единую информационную базу неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду, внесены сведения об неиспользуемых объектах, расположенных на территории района.

Также в открытом доступе размещены меморандумы сельскохозяйственных акционерных обществ для привлечения инвесторов путем приватизации принадлежащих району пакетов акций.

Показатели по строительству на 2019 год

С учетом результатов 2018 года на 2019 год ставится задача не допустить снижения основных показателей по объемам строительно-монтажных и подрядных работ.

В 2019 году запланировано строительство 80-квартирного жилого дома по ул. Заводской, общей площадью 4300 метров квадратных, ввод жилых домов индивидуальных застройщиков – 3700 метров квадратных. На возведение объектов жилищного строительства запланировано освоить 9 млн. рублей.

На строительство объектов инженерной инфраструктуры к районам жилой застройки в 2019 году запланировано направить 605 тысяч рублей.

За счет кредитных ресурсов Банка реконструкции и развития Ганцевичским РЖКХ будет выполнена реконструкция водозабора «Пищевик». Стоимость проекта составляет 2,8 млн. рублей.

ОАО «Березовец» выполняется разработка проектной документации на строительство двух коровников с доильно-молочным блоком на существующей ферме в деревне Колония, ориентировочной стоимостью 3700 тысяч рублей.

Показатели по внешней торговле на 2019 год, рынки сбыта

Экспорт товаров и услуг без учета организаций республиканской подчиненности должен вырасти не менее чем на 4,4% по сравнению с текущим годом.

Будет продолжена работа по наращиванию экспорта товаров на традиционные рынки стран ЕС, а услуг в РФ.

В текущем году экспортные поставки осуществлялись в 15 стран мира. Открыт 1 новый рынок сбыта — Италия.

Основными экспортерами в районе по прежнему являются частные предприятия, доля которых как экспорте товаров так и в услугах превышает 90%. Основными экспортируемыми товарами по-прежнему останутся продукция деревопереработки, швейные изделия, кабины для тракторов и дикорастущая продукция.

Несмотря на неоднократные обращения в соответствующие службы и озвучивание проблемы перед Министерством экономики и помощником Президента по Брестской области, остался нерешенным, как и в прошлом году, вопрос поставки вагонов посредством железной дороги в соответствии с поданными заявками предприятиями района.

Также у предприятий — экспортеров услуг — имеется проблема нехватки водителей- международников. В соответствии с более благоприятной конъюнктурой рынка транспортных услуг в европейских странах, многие водители трудоустраиваются в зарубежных транспортных компаниях. Исходя из этого, нашим транспортным предприятиям необходимо пересмотреть условия оплаты труда водителей -международников.

Показатели развития потребительского рынка на 2019 год

На 2019 год темп роста розничного товарооборота торговли планируется на уровне 105,8%. Это будет обеспечено благодаря работе реального сектора экономики и соответствующего роста реальных доходов населения и планомерной работы торговых организаций.

В товарообороте организаций торговли Ганцевичское райпо занимает 34 процента.

На сегодняшний день в магазинах райпо на многие группы товаров цены ниже, чем в том же Евроопте, а ассортимент товаров на уровне, а иногда и выше. Вместе с тем из-за отсутствия планомерной работы по рекламе своих торговых объектов райпо несет значительные потери товарооборота. Мероприятия, проводимые райпо, по продаже товаров недостаточны для его наращивания. Руководству райпо необходимо кардинально менять позицию в этом отношении.

В 2019 году торговые организации и индивидуальные предприниматели откроют еще 3 магазина и 1 торговый центр.

Для стимулирования потребительского спроса предусмотрено проведение распродаж товаров по сниженным ценам, а также активной выставочно-ярмарочной деятельности: проведение выставок-ярмарок, ярмарок-распродаж («стоковых»), осенних сельскохозяйственных ярмарок, школьных базаров.

Показатели по занятости на 2019 год

По-прежнему под особым контролем органов власти будут находиться вопросы занятости и трудоустройства граждан.

Учитывая перспективы развития района, реализацию мер активного характера по вовлечению в трудовую деятельность неработающих граждан, в том числе в рамках реализации Декрета Президента № 3 «О содействии занятости населения», планируется на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий трудоустроить 75 человек. Этому будет способствовать создание в районе не менее 7 новых микро- и малых предприятий (по троим уже проработан вопрос организации в январе-феврале 2019 года).

Кроме этого, увеличение числа рабочих мест предусматривается уже на действующих предприятиях района, в том числе и в сельской местности, например, «ВудПлейс» планирует увеличить численность на 25 человек.

Уровень трудоустройства безработных должен составить не менее 59% от числа нуждающихся в трудоустройстве, уровень трудоустройства слабо защищенных категорий безработных – 56%.

Целенаправленные меры активной политики на рынке труда позволят сохранить контролируемую ситуацию и удержать регистрируемую безработицу не выше уровня 2018 года — 0,5%.

Актуальным вопросом является не только создание новых рабочих мест за счет создания новых предприятий и производств, но и сохранение уже созданных рабочих мест.

Так, с положительной стороны следует отметить Ганцевичский КПД, где за 11 месяцев текущего года было принято на работу 76 человек, а уволено 47 человек, СУП «Пинсксовхозстрой – ПМК №14» (принято – 73, уволено – 57), ООО «Санта Ритейл» (принято – 50, уволено – 10), ООО «Евтроторг» (принято – 41, уволено – 23).

Вместе с тем, по некоторым предприятиям разница между уволенными и принятыми вызывает тревогу (райпо, «Модуль», ЖКХ, «Беларусбанк»). Текучесть кадров по ряду предприятий достигала 50 % (райагросеврис, Автопарк №10), что свидетельствует о недостаточной проводимой работе с коллективом предприятий.

Что касается заработной платы, то Президентом страны поставлена задача не допустить снижения уже достигнутого в декабре текущего года уровня заработной платы и обеспечить ее поступательный рост в дальнейшем на основе роста производительности труда.

На 2019 году Брестским облисполкомом району поставлена задача организации центра поддержки предпринимательства на базе лицея сельскохозяйственного производства.

При разработке бизнес планов развития на 2019 год предприятиям необходимо проработать мероприятия по выполнению доведенных показателей и поставленных задач, защита которых пройдет в январе-феврале 2019 года.

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