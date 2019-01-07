Алкоголь за рулем привезет прямо в тюрьму

Любители покататься на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения опасны для общества и самих себя.

К примеру, 24-летний костюковчанин, не так давно судимый по ч. 1 ст. 317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к двум годам исправительных работ с удержанием в доход государства 20 процентов заработка ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В июне 2018 года, снова будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, снова решил покататься на автомобиле. Для этого преступник зашел на территорию молочно-товарной фермы одного из сельскохозяйственных предприятий района и угнал трактор, в котором был оставлен ключ зажигания, и проехал по территории населенного пункта.

Необдуманный поступок или спонтанное желание покататься повлекли для юноши совершение сразу трех преступлений: неправомерного завладения транспортным средством и поездки на нем без цели хищения (угон), ответственность за которое предусмотрена по ч.1 ст. 214 УК Республики Беларусь, совершения управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное лицом, ранее совершившим такое же преступление, за которое предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 317-1 УК Республики Беларусь, и уклонение осужденного от исполнения приговора суда относительно лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, ответственность за которое предусмотрена по ст. 417 УК Республики Беларусь.

Приговором суда Костюковичского района за совершение вышеуказанных преступлений юноша осужден к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Татьяна ЕЛИСЕЕНКО,

старший помощник прокурора Костюковичского района.