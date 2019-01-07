Режим работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району по приему налоговых деклараций

С 2 января по 31 марта 2019 года: в рабочие дни – с 8.00 до 19.00

23, 30 марта — с 9.00 до 13.00

В целях создания наиболее благоприятных условий для представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу за 2018 год в удобное для плательщиков время в инспекции действует предварительная запись граждан по телефону 25919.

Консультацию о порядке представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу, документах, которые должны быть представлены одновременно с декларацией, сроках и порядке уплаты (возврата) подоходного налога можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району у начальника управления налогообложения физических лиц Приходько Ольги Ивановны по телефону 25919 и у заместителя начальника управления налогообложения физических лиц Ивановой Светланы Николаевны по телефону 25951.