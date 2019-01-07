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Режим работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району по приему налоговых деклараций
08.01.2019 — Разное | Асiповiцкi край
С 2 января по 31 марта 2019 года: в рабочие дни – с 8.00 до 19.00
23, 30 марта — с 9.00 до 13.00
В целях создания наиболее благоприятных условий для представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу за 2018 год в удобное для плательщиков время в инспекции действует предварительная запись граждан по телефону 25919.
Консультацию о порядке представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу, документах, которые должны быть представлены одновременно с декларацией, сроках и порядке уплаты (возврата) подоходного налога можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району у начальника управления налогообложения физических лиц Приходько Ольги Ивановны по телефону 25919 и у заместителя начальника управления налогообложения физических лиц Ивановой Светланы Николаевны по телефону 25951.
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Режим работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району по приему налоговых деклараций
С 2 января по 31 марта 2019 года: в рабочие дни – с 8.00 до 19.00 23, 30 марта — с 9.00 до 13.00 В целях создания...
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