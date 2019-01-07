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Архиепископ Стефан совершил службу в Жлобинском Свято-Троицком храме
08.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сегодня, 8 января, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершил службу в Жлобинском храме Святой Живоначальной Троицы.
Ему сослужили: секретарь епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный Жлобинского округа православных церквей протоиерей Василий Пилипенко и духовенство благочиния.
По окончании богослужения владыка поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и обратился к верующим с проповедью.
Н.ВОРОНОВИЧ.
Фото автора и из архива Гомельской епархии.
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Сегодня, 8 января, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершил службу в Жлобинском храме Святой Живоначальной Троицы. Ему...
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