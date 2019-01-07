Архиепископ Стефан совершил службу в Жлобинском Свято-Троицком храме

Сегодня, 8 января, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершил службу в Жлобинском храме Святой Живоначальной Троицы.

Ему сослужили: секретарь епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный Жлобинского округа православных церквей протоиерей Василий Пилипенко и духовенство благочиния.

По окончании богослужения владыка поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и обратился к верующим с проповедью.









Н.ВОРОНОВИЧ.

Фото автора и из архива Гомельской епархии.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "