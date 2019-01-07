Маленькие жлобинчане побывали в «Школе волшебства»

95 детей работников филиала «Жлобинские электрические сети» участвовали в новогоднем празднике «Школа волшебства», который прошёл на туристической базе «Днепровские зори».

В восторге от мероприятия были не только дети, но и сопровождавшие их родители. Всех впечатлила экскурсия по поместью Деда Мороза. Ведь сама туристическая база расположена в живописном месте, в лесу недалеко от д. Шихов. Всем было весело и на «Поляне сказок», и в «Беседки желаний», и в музее хозяина поместья. Дети также с радостью водили хороводы со Снегурочкой (на снимке), играли на открытой площадке с Бабой-Ягой и лешим, катались на снегоходе, санях и тюбингах.





Организовали этот зимний праздник администрация, профсоюзный и молодёжный комитеты предприятия энергетиков.

Александр ЗАЯЦ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "