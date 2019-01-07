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Маленькие жлобинчане побывали в «Школе волшебства»
08.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
95 детей работников филиала «Жлобинские электрические сети» участвовали в новогоднем празднике «Школа волшебства», который прошёл на туристической базе «Днепровские зори».
В восторге от мероприятия были не только дети, но и сопровождавшие их родители. Всех впечатлила экскурсия по поместью Деда Мороза. Ведь сама туристическая база расположена в живописном месте, в лесу недалеко от д. Шихов. Всем было весело и на «Поляне сказок», и в «Беседки желаний», и в музее хозяина поместья. Дети также с радостью водили хороводы со Снегурочкой (на снимке), играли на открытой площадке с Бабой-Ягой и лешим, катались на снегоходе, санях и тюбингах.
Организовали этот зимний праздник администрация, профсоюзный и молодёжный комитеты предприятия энергетиков.
Александр ЗАЯЦ.
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95 детей работников филиала «Жлобинские электрические сети» участвовали в новогоднем празднике «Школа волшебства», который прошёл на туристической...
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