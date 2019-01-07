Оправдываемость прогнозов погоды в 2018 году в Беларуси была выше 95%

Как сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, в 2018 году показатель оправдываемости не был хуже, чем в предыдущие два года.

«В 2018 году процент оправдываемости был не хуже, чем в предыдущие два года. В среднем оправдываемость прогнозов была выше 95% на период 1-3 суток», - цитирует БЕЛТА Александра Беганского.

Чтобы еще больше увеличить процент оправдываемости, следует расширять сеть станций и получать дополнительную информацию со спутников.

Сейчас метеорологическая сеть состоит из 51 пункта наблюдений. К 2020 году сеть метеостанций расширится до 60.

