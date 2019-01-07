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Оправдываемость прогнозов погоды в 2018 году в Беларуси была выше 95%

08.01.2019 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Оправдываемость прогнозов погоды в 2018 году в Беларуси была выше 95%
shutterstock.com

Как сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, в 2018 году показатель оправдываемости не был  хуже, чем в предыдущие два года.

«В 2018 году процент оправдываемости был не хуже, чем в предыдущие два года. В среднем оправдываемость прогнозов была выше 95% на период 1-3 суток», - цитирует БЕЛТА Александра Беганского.

Чтобы еще больше увеличить процент оправдываемости, следует расширять сеть станций и получать дополнительную информацию со спутников.

Сейчас метеорологическая сеть состоит из 51 пункта наблюдений. К 2020 году сеть метеостанций расширится до 60. 
 

 
 
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Чтобы еще больше увеличить процент оправдываемости, необходимо расширять сеть станций и получать дополнительную информацию со спутников.
 
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