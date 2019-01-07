Про Queen и расизм. Кто стал победителем премии «Золотой глобус 2019»

«Золотой глобус» начал удивлять еще тогда, когда объявил свои предпочтения-номинации за 2019 год, и, видимо, решил идти в своем намерении преподносить сюрпризы до самого конца. В ночь на понедельник, 7 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения победителей этой премии, которые совершенно не соответствовали ожиданиям экспертов и кинокритиков, что вызвало немало шуток относительно того, как именно члены Ассоциации иностранной прессы в Голливуде раздавали призы. Например, вот так:

HFPA voters giving out Golden Globes tonight. pic.twitter.com/9pMC1U5q5h — Frank Pallotta (@frankpallotta) 7 января 2019 г.

Лучшая драма

Напомним, что основные призы «Золотого глобуса» вручаются сразу в двух категориях — драматическим и комедийным или музыкальным фильмам отдельно. При этом на звание «лучшей драмы» по итогам 2018 года претендовали сразу два мюзикла («Богемская рапсодия» и «Звезда родилась»), один блокбастер (кинокомикс «Черная пантера») и два фильма, посвященные расовым проблемам («Чёрный клановец» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить»). При этом «Черная пантера» попала в номинации премии по той же самой причине — это едва ли не первый успешный проект экранизации комикса, все главные роли в котором играют чернокожие актеры. Тоже своего рода знаковое событие, мимо которого киносообщество пройти просто не могло. Но мюзиклы в драме удивляли — особенно при наличии соответствующих категорий.

И хотя все каноны «Золотого глобуса» оказались порушены еще на стадии номинаций, победитель сумел удивить еще раз. Лучшей драмой по мнению премии стала «Богемская рапсодия» — байопик легендарной группы Queen и ее лидера Фредди Меркьюри от знакомства музыкантов до выступления на фестивале Live Aid в 1985 году, за шесть лет до смерти Меркьюри от ВИЧ.

Фильм был неоднозначно принят критиками (рейтинг на Rotten Tomatoes у него — 62%), хотя — благодаря участию живых участников Queen — к музыке великой группы претензий не было. Были у картины и проблемы с режиссером Брайаном Сингером — мало того, что вместо него доделывал фильм Декстер Флетчер, так тот еще и регулярно обвиняется в сексуальных домогательствах, что по нынешним временам весьма серьезное преступление. Любопытно, что во время благодарственных речей со сцены «Золотого глобуса» имя Сингера вообще не упоминалось — такой выход из положения нашли продюсеры картины и организаторы премии.

«Богемская рапсодия», кстати, взяла оба приза, на которые претендовала: Рэми Малек, исполнитель роли Меркьюри, стал лучшим драматическим актером, обойдя, например, Брэдли Купера, сыгравшего в мюзикле «Звезда родилась». Певица Леди Гага из той же «Звезды» тоже пролетела мимо премии, уступив Гленн Клоуз («Жена»); правда, приз ей все же достался — за песню «Shallow», которую она исполнила в картине.



Леди Гага. Фото: Reuters

Лучшая комедия

Главная комедийная номинация «Золотого глобуса» тоже выглядела не слишком однозначно. Здесь сошлись антирасистские высказывания от авторов «Зеленой книги» (эта тема вообще была популярна в этом году) и «Безумно богатых азиатов», историческая «Фаворитка», политическая «Власть» — и музыкальный привет из детства «Мэри Поппинс возвращается».

В принципе, от этой номинации можно было ожидать чего угодно — во всех представленных фильмах имеется комедийная составляющая, но в итоге иностранные журналисты из Голливуда выбрали драмедию Питера Фаррелли «Зеленая книга» — роуд-муви о путешествии в начале 60-х чернокожего музыканта по расистскому Югу США. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али — он, кстати, получил приз как лучший актер второго плана.

А вот лучшим комедийным актером стал Кристиан Бейл, сыгравший во «Власти» самого настоящего политика Дика Чейни. Ну а самой комедийной актрисой была выбрана Оливия Колман — за роль королевы Анны в «Фаворитке».

Лучший режиссер

Очень любопытно выглядит эта номинация, обычно являющаяся продолжением борьбы в категориях «лучшая драма» и «лучшая комедия». Но не в этом году. Конечно, здесь были представлены и Брэдли Купер («Звезда родилась»), и Фаррелли за «Зелёную книгу», и Спайк Ли («Чёрный клановец»), и Адам Маккей («Власть»).

Но приз достался Альфонсо Куарону, снявший «Рому» — фильм о мексиканской семье, которая выживает в Мехико в 70-е годы. При этом сама картина, завоевавшая в минувшем году «Золотого льва» кинофестиваля в Венеции, выиграла приз в категории «лучший фильм на иностранном языке», где представляла Мексику. А заодно обошла лауреата Канн, драму японца Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки».

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Что будет на «Оскаре»

Члены Американской киноакадемии, которая вручает главную кинопремию мира, разумеется, не будут «подглядывать» за «Золотым глобусом» (как и за десятками других премий, которые вручили или еще вручат в США к февралю). Но уловить тенденции даже в таком выборе лауреатов «Глобуса». Скорее всего, примерно тот же набор фильмов и актеров будет претендовать и на «Оскар», а вот угадать лауреата будет очень проблематично — что, конечно, добавит работы букмекерам.

Российских фильмов на «Оскаре», разумеется, не будет — как и не было их и на «Золотом глобусе». Условно «нашим» можно считать представляющую Казахстан «Айку» Сергея Дворцевого, главная героиня которой — трудовая мигрантка из Средней Азии, пытающаяся наладить свою жизнь в Москве. Сейчас «Айка» входит в число девяти финалистов оскаровской «иностранной» номинации.

Окончательные списки претендентов на победу «Оскар» назовет 22 января, а лауреаты награды будут объявлены на церемонии, которая пройдет в голливудском театре «Долби» 24 февраля.