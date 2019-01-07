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Коммерческие аптеки Могилевской области подключаются к системе электронных рецептов

08.01.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Коммерческие аптеки Могилевской области подключаются к системе электронных рецептовОколо 400 тыс. электронных рецептов выдано в прошлом году в Могилевской области, 75% из них — льготные.

Теперь, получив от врача электронный рецепт, пациент может обратиться и в коммерческую аптеку. Однако льготные препараты по-прежнему отпускаются только в сети государственных аптек.

Фармацевт сканирует штрихкод на электронном рецепте и получает доступ к базе данных. Это позволяет сократить время обслуживания и исключить ошибки.

Напомним, чтобы получить электронный рецепт, нужно с паспортом  обратится в поликлинику по месту жительства и дать письменное согласие. В перспективе планируется привязать электронные рецепты к электронным медкартам, которые также появятся во всех медицинских учреждениях.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Около 400 тыс. электронных рецептов выдано в прошлом году в Могилевской области, 75% из них — льготные. Теперь, получив от
 
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