Коммерческие аптеки Могилевской области подключаются к системе электронных рецептов

Около 400 тыс. электронных рецептов выдано в прошлом году в Могилевской области, 75% из них — льготные.

Теперь, получив от врача электронный рецепт, пациент может обратиться и в коммерческую аптеку. Однако льготные препараты по-прежнему отпускаются только в сети государственных аптек.

Фармацевт сканирует штрихкод на электронном рецепте и получает доступ к базе данных. Это позволяет сократить время обслуживания и исключить ошибки.

Напомним, чтобы получить электронный рецепт, нужно с паспортом обратится в поликлинику по месту жительства и дать письменное согласие. В перспективе планируется привязать электронные рецепты к электронным медкартам, которые также появятся во всех медицинских учреждениях.