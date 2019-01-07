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Пятеро детей серьезно пострадали при катании на тюбингах

08.01.2019 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Пятеро детей серьезно пострадали при катании на тюбингах

фото: rostov-on-don.sm-news.ru

Несколько случаев тяжелого травмирования детей произошло в рождественские выходные.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. СК призывает родителей не оставлять детей одних во время такого досуга, так как катание на «ватрушках» может быть небезопасным.

Только 6-7 января во время катания на тюбингах пострадали несколько детей. Во Фрунзенском районе Минска 6-летний мальчик ударился головой о дерево, получил множественные переломы и травмы.

В деревне Лесковка Минского района пострадала 8-летняя девочка – она также ударилась головой и получила многочисленные переломы и травмы.

В Центральном районе Минска 9-летняя девочка при катании на тюбинге столкнулась головой с другим ребенком и получился тяжелые травмы.

В Волковыске 11-летний мальчик при съезде с горки на тюбинге ударился спиной о камни, получил серьезные увечья и разрывы внутренних органов.

В Советском районе Минска 8-летний мальчик при катании на тюбинге ударился головой о дерево. Сейчас он в реанимации.

Осторожными следует быть и взрослым. Трагический случай произошел в Могилеве -  24-летний мужчина при катании на тюбинге ударился головой о фонарный столб и погиб.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Несколько случаев тяжелого травмирования детей произошло в рождественские выходные.
 
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