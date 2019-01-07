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Рынок жилья в Москве захватили Девы и Водолеи

08.01.2019 16:29 — Разное | Tut.by  
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Наибольшее число сделок по приобретению жилой недвижимости в Москве в прошедшем 2018-м заключали люди, родившиеся под знаками Девы и Водолея. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», на которые ссылается Лента.ру.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Девы купили более 14 процентов от общего числа квартир, Водолеи — около 9 процентов. Меньше всего среди покупателей (3 процента) — Львы.

Козероги в прошлом году купили почти 9 процентов московских квартир, доля других знаков составила от 3 до 8,6 процента, подсчитали риелторы.

Склонны брать жилье в ипотеку также Девы: они в 2018-м сформировали порядка 15 процентов сделок с привлечением ипотеки. На втором месте — Близнецы (чуть более 9 процентов ипотечных сделок). Третья позиция досталась Тельцам (9 процентов). И меньше всего хотели влезать в длительные долги Львы и Весы.

К сожалению, данных о том, кто из знаков зодиака лидирует у нас, нет. Крупнейшие минские агентства недвижимости уточнили, что подобную статистику не ведут. Зато, напомним, не так давно рассказывали, кто больше всех влияет на рынок жилья в Минске. Портрет рисовали по полу и возрасту. Выяснилось: человек, который принимает решение о покупке, — женщина в возрасте от 20 до 50 лет. Даже если квартира оформляется на мужчину, выбирает она.

 
Теги: Минск
 
 
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