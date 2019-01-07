Сколько-сколько? Нашли минчан, которые купили за год больше 250 билетов в кино

Как бы много ни говорили о том, что зрители уходят в онлайн, цифры посещаемости столичных кинотеатров рассказывают об обратном. AFISHA.TUT.BY отправилась на поиски минчан, купивших наибольшее количество билетов в кино за прошлый год. Рекордсмены нашлись благодаря статистике Falcon Club Бутик Кино и сети Silver Screen, которой кинотеатры поделились эксклюзивно с TUT.BY.



Максим Кохов, заместитель директора инвестиционной компании

Максим Кохов, 250 билетов в Falcon Club Бутик Кино

Максим затрудняется подсчитать точное количество билетов, но ориентировочную цифру называет — 250 штук только в Falcon Club Бутик Кино. И еще около 40 билетов в Silver Screen.

— 250 — это если считать 15−18 карт киномана (карта рассчитана на 10 сеансов), плюс детские билеты. Я не считал, сколько денег потратил, но когда супруга услышала, что я, выходит, стал рекордсменом кинотеатра, задалась этим вопросом (смеется). Если грубо посчитать, то две тысячи пятьсот рублей за год точно выйдет. Но это же хобби — мы всей семьей стараемся ходить и не пропускать главные новинки.

— Почему именно Falcon Club Бутик Кино?

— Я познакомился с кинотеатром, когда комплекс еще только строился: наша компания была консультантом. Уже тогда оценил уровень комфорта: наконец-то есть гардероб, большие мягкие кресла, столики, официанты в залах, единственный в стране зал D-Box, хороший звук, изображение. Да и вообще, когда мимо тебя в зале проходит человек, а тебе не надо вставать, это дорогого стоит. Так что в расписании первым делом я всегда обращаю внимание на кино, которое идет здесь, а уже потом проверяю остальные кинотеатры.

Максим признается, что в кинотеатре его уже узнает персонал. А также все чаще стали приглашать на закрытые премьеры — как гостя. Интересуемся, на что Максим обращает внимание при выборе фильма.

— Перед фильмом показывают трейлеры — и мы с семьей уже тогда отмечаем, на что пойдем в следующий раз. Читаем анонсы на месяц у вас на сайте и в других СМИ, смотрим на оценки, в том числе — у вас в «Афише»: если оценка ниже шести — вряд ли пойдем, обычно они оправдываются. И сразу бронируем все мультики на выходные, чтобы пойти с детьми. Никогда не хожу на ужастики, в остальном по жанрам нет предпочтений: становлюсь все более всеядным.

— На один фильм несколько раз ходили?

— В этом году — на «Движение вверх» аж три раза: сперва с другом, потом с сыном, и наконец уговорил жену. Я как большой любитель баскетбола проникся.

— То, что к этому фильму приложил руку белорус, сыграло роль?

— Я уже потом узнал, что одним из авторов сценария был Андрей Курейчик, но когда шел в кино, шел на историю. Хотя за творчеством Курейчика слежу, смотрел его «Партизанфильм».





— Кроме этого фильма что-то белорусское еще смотрели?

— Не попал на «Хрусталь», хотя очень хотел. Надеюсь, посмотрю в январе ( «Хрусталь» Дарьи Жук покажут в Минске 10−13 января. — Прим. авт.)

— Вы посмотрели десятки фильмов в прошлом году, назовите свой топ по итогам 2018-го.

— На первом месте однозначно «Движение вверх». На втором — прошлогодние «Елки», новые я пока не посмотрел. Обязательно в топе будут мультфильм «Тайна Коко», «Последний богатырь». А еще итальянские «Идеальные незнакомцы» — смотрели с женой, очень понравилось, хотя в зале были практически одни. Добавил бы и «8 подруг Оушена» — отличные актерские работы, даже два раза смотрел. И «Гоголь» нужно включить: отлично снято. И добавил бы «Лето» про Цоя и Науменко.



Кадр из фильма «Движение вверх»

— А антитоп получится составить? Какие фильмы не понравились?

— «Удача Логана» — оказалось, что все самое интересное в фильме уже показали в трейлере. И «Робин Гуд: Начало» — цирк, а не фильм. Я потом искал старые картины показать сыну, кто такой Робин Гуд.

Кроме основного досуга — кино — Максим с супругой иногда выбираются в театр: СХТ, драматический им. Горького и театр киноактера.

— Зрители все больше переходят в онлайн, почему вы остаетесь преданным фанатом кинотеатров?

— В онлайне кино не сразу появляется, да еще и качество может быть плохое. Да и большой экран и объемный звук в кинотеатре — совсем другие эмоции. Да и что это такое — смотреть, скажем, «Форсаж» с экрана компьютера?



Кирилл Оков, программист

Кирилл Оков, 275 билетов в Silver Screen

Лидером, по данным, которые сеть кинотеатров Silver Screen предоставила TUT.BY, стал Максим Оков. На счету молодого человека 275 билетов. Впрочем, Максим признается, что этот аккаунт они завели с друзьями на компанию.

— Мы завели его на группу друзей, человек 8, и пользуемся, когда хотим посмотреть кино. Потому и цифра получилась такая внушительная.

Кирилл отмечает, что выбор компании пал на Silver Screen неслучайно:

— Мы искали, где можно смотреть фильмы на языке оригинала, а в Silver Screen такие показы проходят регулярно.



Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

По признанию Кирилла, в этом году он выбирался в кино нечасто, но из того, что посмотрел, отметил бы «Богемскую рапсодию» , «Сплит» и «Идеальные незнакомцы».

Виктория Попроцкая, гейм-дизайнер

Виктория Попроцкая, 260 билетов в Silver Screen

Виктория не считает себя киноманом, но каждую неделю (или даже дважды) ходит в кино с родителями или с компанией друзей.

— Так и вышло что-то около 260 билетов, но потраченных денег я не считала — это же досуг: не ходила бы в кино, пошла бы куда-то еще.

В Silver Screen девушка смотрит в основном картины на языке оригинала. Но если показывают фильмы-концерты или Theatre HD, то покупает билеты и туда.

— При выборе фильма стараюсь вообще не читать рецензии и обзоры, не смотреть трейлеры. Максимум, что могу — посмотреть рейтинг фильма на Rotten Tomatoes или Kinopoisk и узнать, кто режиссер.

— Что занесете в свой топ-5 фильмов?

— «Остров собак» Уэса Андерсона, «Тайну Коко». Много марвеловских фильмов хороших выходило: это и второй «Тор», последние «Мстители». Еще занесла бы в топ оскаровскую «Форму воды» и недавний «Дом, который построил Джек» — жестокий, но достойный просмотра. С него, кстати, во время сеанса уходили зрители, в чем я как раз не вижу смысла: если уже заплатил за билет, то лучше досмотреть до конца.



Кадр из мультфильма «Тайна Коко»

— А антитоп?

— С этим сложнее. Смотрела с родителями несколько российских комедий — они были ужасны, а еще диснеевский «Излом времени» совсем не зашел.

— Почему вы ходите в кино, а не смотрите кино онлайн?

— Во-первых, не хочу ждать месяцы, когда фильм появится в хорошем качестве. Если все вокруг обсуждают кино — твои коллеги, друзья — хочется не выпадать из контекста. Во-вторых, какой бы большой и хороший монитор ни был дома, ничто не сравнится с большим экраном и звуком в кинотеатре.