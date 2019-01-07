Кредитование недвижимости: на что рассчитывать сейчас?

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По данным сектора ипотечного кредитования агентства недвижимости « Твоя столица », среди банков, увеличивших ставки по кредитам в октябре-декабре 2018 года были:

БПС-Сбербанк – с 15% до 16,1% на покупку и строительство;

БелВЭБ – с 14% до 15% на покупку и строительство;

Приорбанк – с 14% до 16,1% (второй и последующие годы) на покупку и строительство;

Белорусский народный банк – с 15,5% до 15,99% на покупку;

Франсабанк – с 14% до 15,5% на покупку;

Белинвестбанк – с 14,95% до 16,1% на покупку и строительство, а также отменил снижение ставки на -1% для категории нуждающихся.

Если ставки по предложениям от банков выросли от 0,49% до 2,1%, то предложение приобретения готовых новостроек в лизинг подорожало с 0,5% (Райффайзен-Лизинг, с 15,5% до 16%, как готовые новостройки , так и квартиры вторичного рынка) до +4% (АСБ-Лизинг, с 13% до 17%, только готовые новостройки).

Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку готовой недвижимости (остались только на строительство), а БПС-Сбербанк, как на строительство, так и покупку. При этом дэдлайн паузы Беларусбанка изначально был определен на конец 2018 г., но с наступлением 2019 г. он пролонгировался до конца января 2019 г. Но на росте ставок все не закончилось –приостановил выдачу кредитов на покупку готовой недвижимости (остались только на строительство), а БПС-Сбербанк, как на строительство, так и покупку. При этом дэдлайн паузы Беларусбанка изначально был определен на конец 2018 г., но с наступлением 2019 г. он пролонгировался до конца января 2019 г.

Уже в январе 2019 г. ставка выросла у БелВЭБа на покупку и строительство – с 15% до 15,5%.