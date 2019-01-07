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Кредитование недвижимости: на что рассчитывать сейчас?
По данным сектора ипотечного кредитования агентства недвижимости «
Если ставки по предложениям от банков выросли от 0,49% до 2,1%, то предложение приобретения готовых новостроек в лизинг подорожало с 0,5% (Райффайзен-Лизинг, с 15,5% до 16%, как
Но на росте ставок все не закончилось –
Уже в январе 2019 г. ставка выросла у БелВЭБа на покупку и строительство – с 15% до 15,5%.
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Несмотря на стабильность ставки рефинансирования, которая с июня 2018 г. находится на уровне 10%, в последнем квартале 2018 г. начался рост ставок по кредитам на...
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