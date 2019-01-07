Орхидея завяла через неделю после покупки. Можно ли вернуть ее в магазин по новым правилам?

СТВ Сергей из Жодино. С таким вопросом обратился наСергей из Жодино.





"Потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную денежную сумму, согласно закону «О защите прав потребителей», в случае, если в товаре имеется недостаток. В данном случае, это – растение, орхидея, и потребителю необходимо обратиться к продавцу в письменной форме и заявить свои требования.





Если возникает спор между продавцом и потребителем по качеству товара, продавец обязан за свой счёт провести независимую экспертизу. Если продавец отказывается от этого, потребитель имеет право провести самостоятельно такую экспертизу, обратившись в экспертное учреждение", - поясняет юрист Ольга Иващенко.











