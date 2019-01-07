Девочка и Вождь

Оказалось, что малышка хотела с ним сфотографироваться и расплакалась, увидев, что он уезжает. В итоге Путин выполнил её просьбу, и все были счастливы.













Не удивимся, если вдруг окажется, что это была постановочная сценка. Но в связи с ней приходит на память лишь одна история - это знаменитая фотография "Сталин и девочка", которая в советских газетах облетела весь СССР и была растиражирована во множестве агитплакатов.













Правда, еще долгие годы мало кто знал, что спустя примерно год папа девочки нарком земледелия Бурят-Монгольской республики Ардан Маркизов был расстрелян, а мама сослана в Казахстан и там погибла.



