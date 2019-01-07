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Девочка и Вождь
Накануне в российском Санк-петербурге произошло знаковое событие: в кои веки президент РФ Путин вышел из машины, чтобы обнять и успокоить расплакавшуюся девочку, и поинтересовался, что же ее так расстроило.
Оказалось, что малышка хотела с ним сфотографироваться и расплакалась, увидев, что он уезжает. В итоге Путин выполнил её просьбу, и все были счастливы.
Не удивимся, если вдруг окажется, что это была постановочная сценка. Но в связи с ней приходит на память лишь одна история - это знаменитая фотография "Сталин и девочка", которая в советских газетах облетела весь СССР и была растиражирована во множестве агитплакатов.
Правда, еще долгие годы мало кто знал, что спустя примерно год папа девочки нарком земледелия Бурят-Монгольской республики Ардан Маркизов был расстрелян, а мама сослана в Казахстан и там погибла.
Кстати, перед этой трогательной сценой
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Накануне в российском Санк-петербурге произошло знаковое событие: в кои веки президент РФ Путин вышел из машины, чтобы обнять и успокоить расплакавшуюся девочку, и...
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