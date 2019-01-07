Лебедько: Алексиевич могла бы стать единым кандидатом. Алексиевич: Красивая фантазия









Лебедько считает, что Алексиевич могла бы стать двигателем изменений в Избирательный кодекс хотя бы потому, что родилась за пределами Беларуси (на территории Украины — Ред.) и, по действующему законодательству, не может быть зарегистрирована кандидатом в президенты.





«Изменения в избирательном законодательстве и участие в самих выборах — это неразделимые вещи. Какой смысл участвовать в выборах, если все будет, как всегда? В связи с этим у людей мало интереса к выборам, сильное разочарование.









Нашей ниве » свою идею Анатолий Лебедько. Чтобы как-то расшевелить, нужно действовать неординарно, провокационно. А то будут, как и раньше, карликовые кандидаты, которых позволит власть. Нужно сломать заранее написанный сценарий», — объяснил «» свою идею





По его мнению, личность нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич могла бы стать тем толчком, который бы заставил многих задуматься о несовершенстве избирательной системы в стране, а также способствовала бы восстановлению интереса к политике.





Мы обратились к писательнице с просьбой прокомментировать предложение Анатолия Лебедько.





«Это просто красивая фантазия, — ответила Светлана Александровна. — К сожалению, никто со мной предварительно не разговаривал об этом. По моему мнению, время самодеятельности прошло. И политикой должны заниматься именно политики. Я писатель и не мыслю себя в других категориях. Никогда даже не думала в таком направлении, чтобы пойти в политики».









Светлана Алексиевич убеждена, что достойную кандидатуру можно найти и среди нынешних политиков.





«Я очень благодарна Анатолию [Лебедько. — «НН»] за такие слова, но нет. Я согласна с ним, что время перемен уже пришло. Надо искать человека. Такие обязательно должны быть. На мой взгляд, это должна быть сильная личность с большим авторитетом», — сказала Светлана Алексиевич.