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Экс-дворецкий: Меган Маркл ждёт судьба принцессы Дианы

08.01.2019 16:35 — Разное | Партизан  
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Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл предупредил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл должна подчиняться и поступать так, как ей говорят, иначе она рискует попасть в немилость старших членов королевской семьи, пишет Daily Mail.

Пол Баррелл, которому сейчас 60 лет, объяснил, что Меган – сильная и независимая женщина, которая вошла в самую консервативную семью в Великобритании.

Баррелл заявил, что Букингемский дворец – это «минное поле» для всех новичков, и сравнил поведение Меган с тем, как держалась принцесса Диана.

Он сказал: «Меган вышла замуж и попала в самую консервативную семью в стране – в королевскую семью. Как она собирается справиться с этим? Принцесса Диана была воспитана в доме размером с Букингемский дворец, но даже она растерялась».


60-летний Баррелл служил лакеем у королевы, а затем дворецким у Дианы в течение десяти лет (до её смерти в 1997 году). За эти годы он часто рассказывал о своём опыте общения с королевской семьёй и опубликовал ряд мемуаров.

И теперь экс-дворецкий предположил, что Меган Маркл может столкнуться с проблемами в королевской семье, если она не подчинится и не сделает, как ей говорят.

Баррелл призвал Меган держаться поближе к Гарри и его бабушке королеве, поскольку именно Елизавета самая главная и важная в семье.

Маркл уже не раз привлекала к себе внимание из-за своего темперамента и страстной натуры. Она нарушила уже не одну королевскую традицию, что явно не понравилось монаршей семье. Благодаря своей строптивости Маркл заслужила постоянные сравнения с покойной Дианой.

Сам Принц Гарри также не скрывал, что думает, что его покойная мать Диана могла стать лучшей подругой его супруги Меган, если бы не погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.



Добавим также, что Гарри и Меган покинут вскоре свой коттедж в Кенсингтонском дворце и переедут в загородную резиденцию Фрогмор-хаус недалеко от Виндзорского замка, чтобы их малыш не рос в «золотой клетке».

Однако инсайдеры сообщили, что переезд мог быть вызван конфликтом между герцогами Кембриджскими и Сассекскими.

Затем источники из дворца утверждали, что 37-летней Меган якобы надоело, что она не может постоять за себя, поскольку требования королевского протокола требуют, чтобы она постоянно молчала.


Так, по данным издания Us Weekly, беременная герцогиня считает, что у неё вообще нет права голоса в этой семье, а ограничения королевской жизни для неё изнурительны.

Кроме того, Меган пришлось терпеть регулярные публичные вспышки гнева её сводной сестры Саманты Маркл и её отца Томаса, которые активизировались, когда она стала женой принца Гарри.

Эксперты говорят, что проблема Меган в том, что она пытается быть Дианой, и эта история может закончиться трагично. По словам инсайдеров, королевская семья устроила для Дианы настоящий ад, а её смерть до сих пор вызывает много вопросов и кажется очень загадочной.

 
 
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Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл предупредил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл должна подчиняться и поступать так, как ей говорят, иначе она...
 
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